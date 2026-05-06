Regeringen kapar svensk bnp-prognos

Världen och omvärlden är brutalt turbulent och vi påverkas mycket av det, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

I den förra prognosen, från 11 mars, spådde regeringen en bnp-tillväxt på 2,8 procent.

Läget förändras snabbt, minst sagt snabbt, runt Mellanöstern men också världsekonomin, säger Svantesson på en pressträff.

Svantesson nämner att det kan bli aktuellt med åtgärder för att mildra effekterna för utsatta grupper.

Lantbrukarna till exempel. Det kan behövas andra åtgärder för att mildra effekterna.

Hon nämner också att flyget är något som är viktigt för Sverige.

För 2027 räknar regeringen med en bnp-tillväxt på 2,7 procent, jämfört med 2,5 procent i marsprognosen.

Arbetslösheten bedöms falla från 8,8 procent i fjol till 8,5 procent i år. I förra bedömningen spådde regeringen en arbetslöshet i år på 8,4 procent.

Prognosen utgår ifrån att energileveranserna via Hormuzsundet normaliseras inom några månader.

Det som har hänt i Hormuzsundet påverkar många länder och förändrar tillväxtutsikterna i hela världen, även i Sverige. Återhämtningen fortsätter men lågkonjunkturen kommer att bli ytterligare utdragen, säger hon och konstaterar att läget är ytterst osäkert.

Det ändras lite timme för timme. Men i grund och botten är läget låst på många sätt. Det verkar inte i det här läget som det är nära en lösning, säger hon och varnar för ett än sämre läge.