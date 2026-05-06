Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Rusning i Stockholm – tidigare börsförlorare i topp

Det råder festsämning på börsen i Stockholm. Index är upp nära 2 procent på onsdagsförmiddagen den 6 maj.
Det råder festsämning på börsen i Stockholm. Index är upp nära 2 procent på onsdagsförmiddagen den 6 maj. (Foto: Richard Drew /AP/TT)

Stockholmsbörsen är på rejält glatt humör. På onsdagsförmiddagen är breda index upp nära två procent, bäst av alla större börser i Europa.

Bland dagens vinnare syntes några av de aktier som hittills haft ett tufft år i kursgraferna.

Läs även: Aktiespararna: Bra köpläge i investmentbolaget – Dagens PS

Stockholm i topp i Europa

Förhoppningar om fred i Iran, starka rapporter och en svensk inflationssiffra som för andra månaden på raken kom in lägre än vad experterna hade trott.

Det är några av ingredienser som får börsen i Stockholm att lyfta rejält på onsdagen.

Ninja-spelet floppar – svenska aktien rasar

Sköldpaddor verkar inte vara på modet. I alla fall inte ninja-sköldpaddor i dataspelsform. De nysläppta spelet går inte alls som förväntat och drar med

Börsglädjen var stor även runt om i Europa men vid sidan av Londonbörsen var det ingen som lyste lika grönt ett par timmar in i handeln som vår svenska marknad.

Plus 1,9 procent. Tyskland och Frankrike var ”bara” upp runt 1,6 procent vid samma tidpunkt.

Tidigare förlorare och rapportvinnare

Bland dagens största vinnare syntes exempelvis Boliden (börskurs Boliden) och Yubico (börskurs Yubico) som både haft tuffa år på börsen hittills.

Gruvaktien stiger 5,2 procent och IT-säkerhetsföretaget med dryga 7 procent.

Mest av alla aktier på börsen stiger dock Asker Helthcare, plus 8 procent, på en bra rapport.

En bra rapport verkar marknaden också tycka att säkerhetsföretaget Verisure släppte. Aktien har haft en tuff börsresa sedan debuten i höstas men handlas i dag upp 7,5 procent.

Några aktier på rött

Endast åtta bolag på hela Stockholmsbörsens storbolagslista Large Cap backar.

I botten är Electrolux professional (börskurs Electrolux professional) som därmed fortsätter en dyster trend. Ned dryga 1,5 procent i dag och 21 procent sedan årsskiftet.

Även Lindab (börskurs Lindab) och NCC (börskurs NCC) är ned vardera 1 procent.

Återstår att se om glädjen på börsen i Stockholm håller i sig till dagens slut eller om nya utspel från Donald Trump kan bryta trenden åt något håll.

Läs mer: Trippla köpråd efter aktiens rapportrökare – Dagens PS

David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

Mest lästa i kategorin