Stockholmsbörsen är på rejält glatt humör. På onsdagsförmiddagen är breda index upp nära två procent, bäst av alla större börser i Europa.
Rusning i Stockholm – tidigare börsförlorare i topp
Bland dagens vinnare syntes några av de aktier som hittills haft ett tufft år i kursgraferna.
Läs även: Aktiespararna: Bra köpläge i investmentbolaget – Dagens PS
Stockholm i topp i Europa
Förhoppningar om fred i Iran, starka rapporter och en svensk inflationssiffra som för andra månaden på raken kom in lägre än vad experterna hade trott.
Det är några av ingredienser som får börsen i Stockholm att lyfta rejält på onsdagen.
Ninja-spelet floppar – svenska aktien rasar
Sköldpaddor verkar inte vara på modet. I alla fall inte ninja-sköldpaddor i dataspelsform. De nysläppta spelet går inte alls som förväntat och drar med
Börsglädjen var stor även runt om i Europa men vid sidan av Londonbörsen var det ingen som lyste lika grönt ett par timmar in i handeln som vår svenska marknad.
Plus 1,9 procent. Tyskland och Frankrike var ”bara” upp runt 1,6 procent vid samma tidpunkt.
Tidigare förlorare och rapportvinnare
Bland dagens största vinnare syntes exempelvis Boliden (börskurs Boliden) och Yubico (börskurs Yubico) som både haft tuffa år på börsen hittills.
Gruvaktien stiger 5,2 procent och IT-säkerhetsföretaget med dryga 7 procent.
Mest av alla aktier på börsen stiger dock Asker Helthcare, plus 8 procent, på en bra rapport.
En bra rapport verkar marknaden också tycka att säkerhetsföretaget Verisure släppte. Aktien har haft en tuff börsresa sedan debuten i höstas men handlas i dag upp 7,5 procent.
Några aktier på rött
Endast åtta bolag på hela Stockholmsbörsens storbolagslista Large Cap backar.
I botten är Electrolux professional (börskurs Electrolux professional) som därmed fortsätter en dyster trend. Ned dryga 1,5 procent i dag och 21 procent sedan årsskiftet.
Även Lindab (börskurs Lindab) och NCC (börskurs NCC) är ned vardera 1 procent.
Återstår att se om glädjen på börsen i Stockholm håller i sig till dagens slut eller om nya utspel från Donald Trump kan bryta trenden åt något håll.
Läs mer: Trippla köpråd efter aktiens rapportrökare – Dagens PS