Rusning i Stockholm – tidigare börsförlorare i topp

Stockholm i topp i Europa

Förhoppningar om fred i Iran, starka rapporter och en svensk inflationssiffra som för andra månaden på raken kom in lägre än vad experterna hade trott.

Det är några av ingredienser som får börsen i Stockholm att lyfta rejält på onsdagen.

Börsglädjen var stor även runt om i Europa men vid sidan av Londonbörsen var det ingen som lyste lika grönt ett par timmar in i handeln som vår svenska marknad.

Plus 1,9 procent. Tyskland och Frankrike var ”bara” upp runt 1,6 procent vid samma tidpunkt.