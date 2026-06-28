Centralbankernas bank varnar för AI-bubbla

”Världsekonomin är fortsatt fast en virvel av framsteg och fara”, skriver den Baselbaserade banken.

”Motståndskraften utsätts för allt större prövningar och pressas”, tillägger banken.

Risker till följd av höga värderingar av AI-bolag efter flera års jätteinvesteringar i sektorn lyfts fram. Om avkastning uteblir kan det strypa finansiering och få konsekvenser för finansiella förhållanden.

Särskilt varnar BIS för upplägg i sektorn där emissioner av aktier och obligationer kopplas till kontrakt om leveranser.

”En omfattande korrektion på aktiemarknaden kan få större makroekonomiska konsekvenser i dag än tidigare”, skriver BIS.