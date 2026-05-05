Står vi infört en stor börskrasch? Det vet ingen. Men en av börsens mer okända men träffsäkra nyckeltal blinkar i alla fall illröd just nu.
Illröd varningssignal: Bara hänt sex gånger på börsen sedan 1871
Och det har bara hänt sex gånger sedan den amerikanska börsens begynnelse 1871 – och varje gång har det följts av en rejäl krasch.
Börsen skakar av sig alla motgångar?
Trots krisen i Hormuzsundet slår börsen om och om igen nya rekord.
I alla fall på Wall street i USA. Pandemi, krig och tullar. Inget verkar knäcka det positiva börshumöret.
Men för den som tittar under ytan så finns det ett oroväckande nyckeltal som skvallrar om att det kan vara andra tider på börsen på väg.
Mer pricksäker än PE-talet
Det handlar om det så kallade CAPE-talet, utvecklat av den världsberömda ekonomen Robert Shille.
CAPE står för ”Cyclicly Adjusted Price-to-Earnings Ratio” och är tänk att utjämna kortsiktiga fluktuationer för att ge en mer realistisk bild av marknadsvärderingen än det klassiska P/E-talet.
Nu uppmärksammas nyckeltalet av den tyska tidningen Börse Online med anledning av att USA-börsens samlade CAPE-värde just nu ligger på 40,7.
Fick rätt om IT-kraschen
Varför ska det då få oss att vara oroliga?
Jo för att sedan 1871 har detta mått bara överstigit 24 sex gånger.
”Motsvarande datum är anmärkningsvärda: 1901 före den tidens finansiella panik, slutet av 1920-talet före den stora depressionen, 1966 före stagflationen, slutet av 1990-talet innan dotcom-bubblan sprack, slutet av 2000-talet före finanskrisen – och i dag”, skriver tidningen.
Börskraschen kan dröja
Betyder detta att en börskrasch är nära förestående? Inte nödvändigtvis enligt tidningens expert Jörg Bernhard;
”Även om historiska data visar en stark korrelation mellan höga CAPE-kvoter och svagare avkastning under de följande åren, kan det säkerligen ta avsevärd tid för en övervärdering att faktiskt korrigera sig själv”.
”Till exempel översteg CAPE-kvoten kritiska nivåer redan i mitten av 1990-talet, medan marknaden korrigerades avsevärt först flera år senare”.
Återstår att se om CAPE-talet får rätt även denna gång eller om börsen fortsätter att tuffa på.
