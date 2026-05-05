Illröd varningssignal: Bara hänt sex gånger på börsen sedan 1871

Mer pricksäker än PE-talet

Det handlar om det så kallade CAPE-talet, utvecklat av den världsberömda ekonomen Robert Shille.

CAPE står för ”Cyclicly Adjusted Price-to-Earnings Ratio” och är tänk att utjämna kortsiktiga fluktuationer för att ge en mer realistisk bild av marknadsvärderingen än det klassiska P/E-talet.

Nu uppmärksammas nyckeltalet av den tyska tidningen Börse Online med anledning av att USA-börsens samlade CAPE-värde just nu ligger på 40,7.

Fick rätt om IT-kraschen

Varför ska det då få oss att vara oroliga?

Jo för att sedan 1871 har detta mått bara överstigit 24 sex gånger.

”Motsvarande datum är anmärkningsvärda: 1901 före den tidens finansiella panik, slutet av 1920-talet före den stora depressionen, 1966 före stagflationen, slutet av 1990-talet innan dotcom-bubblan sprack, slutet av 2000-talet före finanskrisen – och i dag”, skriver tidningen.

Börskraschen kan dröja

Betyder detta att en börskrasch är nära förestående? Inte nödvändigtvis enligt tidningens expert Jörg Bernhard;

”Även om historiska data visar en stark korrelation mellan höga CAPE-kvoter och svagare avkastning under de följande åren, kan det säkerligen ta avsevärd tid för en övervärdering att faktiskt korrigera sig själv”.

”Till exempel översteg CAPE-kvoten kritiska nivåer redan i mitten av 1990-talet, medan marknaden korrigerades avsevärt först flera år senare”.

Återstår att se om CAPE-talet får rätt även denna gång eller om börsen fortsätter att tuffa på.

