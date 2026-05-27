BP:s sparkade boss rasar: ”Falsk berättelse”

Beskedet fick oljejättens aktier att rasa

BP:s aktier föll tungt med cirka 5 procent på nyheten i går och orsakar på nytt oro för ledarskapet i den brittiska olje- och gasjätten. Enligt Bloomberg har bolaget haft tre olika vd:ar på lika många år i en tid när företaget försöker vända åratal av dåliga resultat.

I jämförelse med andra oljebjässar har BP underpresterat, men Albert Manifold anser att han gjorde vad som behövde för att få företaget på rätt köl.

”Under min tid som ordförande arbetade jag för att driva genuin förändring på BP – minskade kostnaderna, utmanade överdrifter och höll organisationen vid högre standarder”, hävdar han.

”Styrelsens uttalande i morse bekräftade det fokus och den takt jag bidrog med”, tillägger BP:s avskedade ordförande som beslutade att bolaget skulle satsa på olja och gas och lägga ner investeringarna på förnybara energikällor.

Bolaget har ryckt upp sig under Iran-kriget

Ian Tyler har tillträtt som ordförande temporärt för BP under tiden som processen att rekrytera en ny och permanent ordförande pågår.

Det ska sägas, vilket Bloomberg lyfter fram, att BP tack vare högre oljepriser och handelsvinster är den näst bäst presterande oljegiganten sedan kriget i Iran inleddes.

Analytiker befarar dess värre att BP nu få svårt att hävda sig sedan Manifold plötsligt fått kicken.

