På tisdagen avsatte styrelsen i BP ordförande Albert Manifold för bland annat oacceptabelt uppträdande.
BP:s sparkade boss rasar: ”Falsk berättelse”
Oljejättens sparkade boss, som fick gå på dagen, är märkbart upprörd över agerandet:
”Jag blev borttagen utan förvarning och utan förklaring. Jag bestrider helt och hållet karaktäriseringen av mitt beteende och jag kommer inte att låta en falsk berättelse gå obestridd”, säger Manifold i ett uttalande.
Vid sidan av ordförande har han varit icke verkställande direktör för British Petroleum, men på ordförandestolen blev han bara några månader gammal.
Flera anklagelser från BP:s styrelse
BP-styrelsen hävdar att hans sätt att leda BP väckt ”allvarliga farhågor” och han brustit i ”styrningsstandarder, tillsyn och uppförande”.
Anonyma personer med insyn i organisationen har enligt Bloomberg framfört klagomål mot Manifold och gör gällande att han betett sig aggressivt mot anställda.
Han ska också, enligt de anonyma uppgiftslämnarna, ha varit vårdlös med känslig information och försökt kringgå övriga styrelsen med beslut som krävt deras inblandning.
Beskedet fick oljejättens aktier att rasa
BP:s aktier föll tungt med cirka 5 procent på nyheten i går och orsakar på nytt oro för ledarskapet i den brittiska olje- och gasjätten. Enligt Bloomberg har bolaget haft tre olika vd:ar på lika många år i en tid när företaget försöker vända åratal av dåliga resultat.
I jämförelse med andra oljebjässar har BP underpresterat, men Albert Manifold anser att han gjorde vad som behövde för att få företaget på rätt köl.
”Under min tid som ordförande arbetade jag för att driva genuin förändring på BP – minskade kostnaderna, utmanade överdrifter och höll organisationen vid högre standarder”, hävdar han.
”Styrelsens uttalande i morse bekräftade det fokus och den takt jag bidrog med”, tillägger BP:s avskedade ordförande som beslutade att bolaget skulle satsa på olja och gas och lägga ner investeringarna på förnybara energikällor.
Bolaget har ryckt upp sig under Iran-kriget
Ian Tyler har tillträtt som ordförande temporärt för BP under tiden som processen att rekrytera en ny och permanent ordförande pågår.
Det ska sägas, vilket Bloomberg lyfter fram, att BP tack vare högre oljepriser och handelsvinster är den näst bäst presterande oljegiganten sedan kriget i Iran inleddes.
Analytiker befarar dess värre att BP nu få svårt att hävda sig sedan Manifold plötsligt fått kicken.
