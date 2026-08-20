Bitcoin tar revansch – "lockande tid för investerare"

19 miljarder dollar försvann i ett nafs

I oktober kraschade bitcoinmarknaden och 19 miljarder dollar gick snabbt upp i rök.

Sedan kryptovalutan stod i 115 000 dollar har den fallit med runt 40 procent. Med det dystra faciten välkomnas den aktuella uppgången nu från marknadsaktörerna.

Även det ger kryptovalutan bränsle

Det som ger bitcoin bränsle, utöver beskedet från finansdepartementet, antas vara prognosen om en paus i räntehöjningarna.

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Därtill noterar amerikanska spot-ETF:er inflöden på ungefär 1 miljard dollar bara under de två första veckorna i augusti, vilket uppges bidra till en ökad efterfrågan på bitcoin.

Dags att investera i bitcoin på nytt?

Enligt Zach Pandl, Grayscales forskningschef, kan bitcoinrusningen nu vara en signal om att kryptovalutans värsta fas av björnmarknaden är förbi.

Det gör, säger experten till Fortune, att det nu är ”en lockande tid för investerare med längre horisonter att allokera till bitcoin och kryptotillgångsklassen”.

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