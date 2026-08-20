Efter en längre tids press steg bitcoin med nästan 6 procent på onsdagen till över 69 000 dollar i värde.
Bitcoin tar revansch – "lockande tid för investerare"
Den nivån har bitcoin inte sett sedan början av juni, vilket gör att investerare i kryptovalutan kan andas ut. Åtminstone tillfälligt.
Det som främst har utlöst det överraskande rallyt i bitcoin är att USA:s finansdepartement meddelat att köpen av äldre långfristiga statsobligationer ska fördubblas.
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Strategen förklarar rallyt i bitcoin
”Marknaden tolkade detta som en tyst form av kvantitativa lättnader, ett drag som försvagar dollarn och skickar upp knappa tillgångar som bitcoin, som säkrar nedgångar”, säger Matt Mena, seniorstrateg på kryptoforskningsföretaget 21Shares, till Fortune i ett skriftligt uttalande.
Investerare agerade snabbt i bitcoinhandeln och blankare tvingades täcka positioner för cirka 1,5 miljarder dollar genom att köpa kryptovalutan på marknaden, konstaterar det amerikanska affärsmagasinet och förklarar att på bara en minut köptes bitcoin för historiskt höga 700 miljoner dollar.
19 miljarder dollar försvann i ett nafs
I oktober kraschade bitcoinmarknaden och 19 miljarder dollar gick snabbt upp i rök.
Sedan kryptovalutan stod i 115 000 dollar har den fallit med runt 40 procent. Med det dystra faciten välkomnas den aktuella uppgången nu från marknadsaktörerna.
Även det ger kryptovalutan bränsle
Det som ger bitcoin bränsle, utöver beskedet från finansdepartementet, antas vara prognosen om en paus i räntehöjningarna.
Därtill noterar amerikanska spot-ETF:er inflöden på ungefär 1 miljard dollar bara under de två första veckorna i augusti, vilket uppges bidra till en ökad efterfrågan på bitcoin.
Dags att investera i bitcoin på nytt?
Enligt Zach Pandl, Grayscales forskningschef, kan bitcoinrusningen nu vara en signal om att kryptovalutans värsta fas av björnmarknaden är förbi.
Det gör, säger experten till Fortune, att det nu är ”en lockande tid för investerare med längre horisonter att allokera till bitcoin och kryptotillgångsklassen”.
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