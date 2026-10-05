Nibe har fått revansch på börsen efter flera tunga år. Aktien är upp omkring 25 procent sedan årsskiftet och förbättrad tillväxt, högre marginaler och en starkare värmepumpsmarknad ger stöd åt uppgången.
Nibe rusar på börsen – här är faktorerna som talar för fortsatt uppgång
Värmepumpsjätten Nibes drygt 160 000 aktieägare har fått se aktien återhämta sig rejält under 2026. Efter fyra raka år med kursnedgång är Nibe B nu upp omkring 25 procent sedan årsskiftet.
Bakom problemen låg bland annat höga lager efter pandemin, svagare efterfrågan och överkapacitet efter stora investeringar i produktionskapacitet. Nibe har dessutom haft svårt att nå sitt långsiktiga tillväxtmål på 20 procent.
Nu har utvecklingen vänt, rapporterar Dagens industri.
Värmepumpsmarknaden lyfter
I det andra kvartalet ökade Nibes omsättning med 7,6 procent till 10,85 miljarder kronor. Tillväxten i fasta valutor var 8,7 procent och rörelseresultatet steg till 1,23 miljarder kronor. Rörelsemarginalen förbättrades från 9,4 till 11,4 procent, enligt bolagets delårsrapport.
Bolaget har nu sex kvartal i rad med organisk tillväxt och förbättrad lönsamhet. Framför allt går Climate Solutions, där värmepumpar är centrala, och komponentverksamheten Elements åt rätt håll.
Nibes kaminverksamhet Stoves är däremot fortsatt svagt, bland annat på grund av amerikanska tullar och en försiktig europeisk marknad, skriver Dagens industri.
En viktig pusselbit är utvecklingen i Tyskland. Antalet ansökningar om värmepumpssubventioner ökade kraftigt under sommaren. I juli och augusti var ökningen omkring 100 procent på årsbasis och hittills i år har antalet ansökningar ökat 62 procent, enligt statistik från det tyska ekonomidepartementet (BMWE), skriver EFN.
Det är positivt för Nibe eftersom Tyskland är en viktig marknad för bolagets värmepumpsverksamhet.
Även AI-boomen ger draghjälp
Nibes återhämtning är inte enbart kopplad till värmepumpar. Elements gynnas av bättre efterfrågan från halvledarindustrin, vilket ger bolaget indirekt exponering mot den globala investeringsvågen inom bland annat AI och datacenter.
Nibe har dessutom börjat bredda sig inom kylning genom luft-luftvärmepumpar i samarbete med Mitsubishi. Det öppnar en större marknad – även om marginalerna kan vara lägre.
Aktien är billigare – men inte billig
Värderingen har fallit kraftigt sedan pandemiboomen. DI:s analys pekar på en EV/EBIT-multipel kring 19 baserat på väntad vinst de kommande tolv månaderna. Det är betydligt lägre än under toppåren, men fortfarande en värdering som kräver fortsatt vinsttillväxt.
Även analytikerkåren är delad. Morgan Stanley har höjt sin riktkurs till 47 kronor men behåller rekommendationen neutral, medan Kepler har en köprekommendation med riktkurs 48 kronor. Barclays ligger betydligt lägre med 29 kronor och säljstämpel, enligt Stock Analysis.
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