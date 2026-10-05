Nibe rusar på börsen – här är faktorerna som talar för fortsatt uppgång

Bakom problemen låg bland annat höga lager efter pandemin, svagare efterfrågan och överkapacitet efter stora investeringar i produktionskapacitet. Nibe har dessutom haft svårt att nå sitt långsiktiga tillväxtmål på 20 procent.

Nu har utvecklingen vänt, rapporterar Dagens industri.

Värmepumpsmarknaden lyfter

I det andra kvartalet ökade Nibes omsättning med 7,6 procent till 10,85 miljarder kronor. Tillväxten i fasta valutor var 8,7 procent och rörelseresultatet steg till 1,23 miljarder kronor. Rörelsemarginalen förbättrades från 9,4 till 11,4 procent, enligt bolagets delårsrapport.

Bolaget har nu sex kvartal i rad med organisk tillväxt och förbättrad lönsamhet. Framför allt går Climate Solutions, där värmepumpar är centrala, och komponentverksamheten Elements åt rätt håll.

Nibes kaminverksamhet Stoves är däremot fortsatt svagt, bland annat på grund av amerikanska tullar och en försiktig europeisk marknad, skriver Dagens industri.

En viktig pusselbit är utvecklingen i Tyskland. Antalet ansökningar om värmepumpssubventioner ökade kraftigt under sommaren. I juli och augusti var ökningen omkring 100 procent på årsbasis och hittills i år har antalet ansökningar ökat 62 procent, enligt statistik från det tyska ekonomidepartementet (BMWE), skriver EFN.

Det är positivt för Nibe eftersom Tyskland är en viktig marknad för bolagets värmepumpsverksamhet.