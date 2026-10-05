Avanza har halkat efter börsen det senaste året, men nätbanken fortsätter att leverera hög lönsamhet och stark tillväxt. Nu pekar Di ut aktien som ett köpläge – med en utdelningspolicy som skickar 70 procent av vinsten till aktieägarna.
Analys: Köpläge i svenska pengamaskinen – hög direktavkastning
Nätbanken Avanza har under lång tid varit en av börsens stora vinnare.
Den senaste tiden har utvecklingen varit svagare och aktien har pressats av oro för AI-påverkan på banksektorn.
Bakom börsutvecklingen finns dock en verksamhet som fortsätter att växa snabbt.
Under andra kvartalet ökade Avanzas rörelseintäkter med 26 procent till 1,33 miljarder kronor. Rörelseresultatet steg 31 procent till 928 miljoner kronor och rörelsemarginalen landade på 70 procent.
Sparkapitalet ökade 22 procent till 1 208 miljarder kronor och kundbasen uppgick till 2,34 miljoner. Under första halvåret hade Avanza dessutom ett nettoinflöde på 35,4 miljarder kronor, enligt bolagets halvårsrapport.
Delar ut 70 procent av vinsten
Det är den höga lönsamheten som gör Avanza intressant ur ett utdelningsperspektiv. Banken har nämligen som mål att dela ut 70 procent av årets vinst – med hänsyn till kapitaltäckningskraven – enligt bolagets mål inför 2030.
För 2025 föreslog styrelsen en utdelning på 12,75 kronor per aktie, motsvarande 76 procent av årets vinst.
Tre frågetecken för Avanza
Dagens Industri lyfter tre faktorer som har bidragit till att aktien halkat efter: expansionen i Danmark, AI och bolagets beroende av börsklimatet.
Danmark blir Avanzas första utlandsmarknad. Lanseringen är planerad till andra halvåret 2027 och satsningen ska byggas från grunden. Avanza räknar med en initial investering på 120–150 miljoner kronor och bedömer att verksamheten når lönsamhet omkring fem år efter lanseringen, enligt bolagets besked.
I september utsågs Christian Sillesen till landschef. Han kommer närmast från den danska neobanken Lunar och har tidigare arbetat på Saxo Bank.
AI är ett mer långsiktigt frågetecken. Reuters har rapporterat om hur AI-agenter kan göra det enklare för kunder att automatiskt flytta pengar till banker med bättre räntor och välja billigare finansiella tjänster. Det kan pressa bankernas räntenetto och avgiftsintäkter, även om AI samtidigt kan ge stora effektiviseringsvinster.
För Avanza är utvecklingen särskilt relevant eftersom användarupplevelsen och kundrelationen är centrala delar av affärsmodellen.
Hög direktavkastning
Avanzas affärsmodell är samtidigt starkt skalbar. När sparkapitalet och handelsaktiviteten växer behöver kostnaderna inte öka lika snabbt.
Under andra kvartalet var avkastningen på eget kapital 43 procent och rörelsemarginalen 70 procent. Bolagets mål är att hålla avkastningen på eget kapital på minst 35 procent fram till 2030.
Dagens Industri bedömer att aktien är attraktiv på dagens nivåer och pekar på en direktavkastning på omkring 3,5–3,7 procent. Avanza värderas dessutom lägre än konkurrenten Nordnet, vilket enligt Di är ovanligt.
För den som tror på fortsatt tillväxt i sparandet blir utdelningsprofilen därmed en viktig del av investeringscaset. Avanzas mål är att sparkapitalet ska växa med i genomsnitt 15 procent per år fram till 2030.
Läs mer: Avanza om vanliga missen: Du går miste om 1 824 000 kronor