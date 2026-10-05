Analys: Köpläge i svenska pengamaskinen – hög direktavkastning

Tre frågetecken för Avanza

Dagens Industri lyfter tre faktorer som har bidragit till att aktien halkat efter: expansionen i Danmark, AI och bolagets beroende av börsklimatet.

Danmark blir Avanzas första utlandsmarknad. Lanseringen är planerad till andra halvåret 2027 och satsningen ska byggas från grunden. Avanza räknar med en initial investering på 120–150 miljoner kronor och bedömer att verksamheten når lönsamhet omkring fem år efter lanseringen, enligt bolagets besked.

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I september utsågs Christian Sillesen till landschef. Han kommer närmast från den danska neobanken Lunar och har tidigare arbetat på Saxo Bank.

AI är ett mer långsiktigt frågetecken. Reuters har rapporterat om hur AI-agenter kan göra det enklare för kunder att automatiskt flytta pengar till banker med bättre räntor och välja billigare finansiella tjänster. Det kan pressa bankernas räntenetto och avgiftsintäkter, även om AI samtidigt kan ge stora effektiviseringsvinster.

För Avanza är utvecklingen särskilt relevant eftersom användarupplevelsen och kundrelationen är centrala delar av affärsmodellen.

Hög direktavkastning

Avanzas affärsmodell är samtidigt starkt skalbar. När sparkapitalet och handelsaktiviteten växer behöver kostnaderna inte öka lika snabbt.

Under andra kvartalet var avkastningen på eget kapital 43 procent och rörelsemarginalen 70 procent. Bolagets mål är att hålla avkastningen på eget kapital på minst 35 procent fram till 2030.

Dagens Industri bedömer att aktien är attraktiv på dagens nivåer och pekar på en direktavkastning på omkring 3,5–3,7 procent. Avanza värderas dessutom lägre än konkurrenten Nordnet, vilket enligt Di är ovanligt.

För den som tror på fortsatt tillväxt i sparandet blir utdelningsprofilen därmed en viktig del av investeringscaset. Avanzas mål är att sparkapitalet ska växa med i genomsnitt 15 procent per år fram till 2030.

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