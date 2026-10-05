Tyska vindkraftsbjässen Sowitec i konkurs – större än all vindkraft i Sverige

Strukturella problem och skenande kostnader

Den grundläggande orsaken till Sowitecs fall är att finansieringen och skuldstrukturen har blivit ohållbar i dagens ekonomiska klimat. Branschen präglas av höga räntor och skenande kostnader för material och kapital.

Efter flera tuffa år där lönsamheten har pressats hårt klarade bolaget till slut inte av att bära sina tunga ekonomiska åtaganden. Affärsmodellen har varit att sälja projekt till investerare och energibolag.

Ser liknelser med Eulos Vind och OX2

”Bolaget påminner därmed om svenska projektörer som börsnoterade Eulos Vind och EQT-ägda OX2”, skriver AFV.

Dagens PS har tidigare granskat hur den gröna omställningen möter finansiella hinder när marknadsvillkoren snabbt förändras. Situationen för Sowitec understryker hur sårbara även etablerade jättar kan vara när finansieringen fryser inne.

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Osäker framtid för den gröna industrin

Konkursen för en aktör av den här kalibern sänder oroande signaler till investerare och politiker som räknar med snabb utbyggnad av förnybar el. Utan stabila utvecklare som kan driva projekten från ritbord till färdig anläggning riskerar hela utbyggnadstakten att bromsas in kraftigt i Europa.

Frågan är nu vad som händer med de tusentals planerade turbinerna och om några delar av verksamheten kan räddas av nya finansiella intressenter.

”Konkursen illustrerar hur känsliga projektörer av vind- och solkraft är mot marknadens underliggande tillväxt. Dessa bolag levde länge gott på vindkraftens expansion och var väsentligt mer lönsamma än de anläggningar man utvecklade”, konstaterar AFV.