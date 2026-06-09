Fortsätter bitcoin att vara på en pressad nivå, eller stiger den till tidigare höjder? Det satsas nu stora belopp på vardera utfallet.
Bitcoins prisras får investerare att ta enorma chansningar
Bitcoin har tappat omkring 27 procent av sitt värde sedan årsskiftet och handlas nu ungefär 50 procent under den rekordnivå som nåddes under föregående år.
I slutet av förra veckan föll kryptovalutan dessutom under 60 000 dollar för första gången sedan hösten 2024.
Den kraftiga nedgången i bitcoin har utlöst intensiv aktivitet på optionsmarknaden.
Tror på pressad aktiekurs
Där placerar investerare mångmiljonbelopp på både fortsatta fall och en möjlig återhämtning i kryptorelaterade aktier.
Ett av de mest uppmärksammade insatserna gjordes i mjukvarubolaget och bitcoininvesteraren Strategy, tidigare känt som MicroStrategy, skriver CNBC.
Där genomförde en investerare en omfattande optionsaffär värd omkring 56 miljoner dollar som i praktiken bygger på att aktien förblir pressad under de kommande månaderna.
Strategys aktie har påverkats negativt av bolagets senaste försäljningar av bitcoin, de första på flera år.
Läs mer: De lovade att hålla bitcoin för alltid – nu säljer de. Realtid
Intar en annan position
Försäljningarna har skapat oro bland investerare som länge sett bolaget som ett indirekt sätt att exponera sig mot kryptovalutan.
Samtidigt syns tecken på att vissa marknadsaktörer räknar med en återhämtning.
I kryptobörsen Coinbase genomfördes en optionsaffär värd omkring 21 miljoner dollar där investeraren positionerar sig för en uppgång senare under sommaren.
Affären bygger på att aktien ska stiga betydligt från dagens nivåer innan optionerna löper ut i augusti.
Svårt att veta riktningen
För att satsningen ska bli lönsam krävs att Coinbase-aktien stiger till nivåer som ligger drygt 13 procent över måndagens stängningskurs.
Marknadens splittrade positionering speglar den osäkerhet som råder kring kryptosektorn.
Vissa investerare ser den senaste nedgången som början på en längre björnmarknad, medan andra bedömer att de kraftiga kursfallen skapat attraktiva köplägen.
Utvecklingen de kommande månaderna väntas därför bli avgörande för om kryptomarknaden kan återvinna investerarnas förtroende eller om pressen på sektorn fortsätter att öka.
Läs mer: Nytt stridsflygplan ska försvara Europa – Sverige kan få vara med. Realtid