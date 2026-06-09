Bitcoins prisras får investerare att ta enorma chansningar

I slutet av förra veckan föll kryptovalutan dessutom under 60 000 dollar för första gången sedan hösten 2024.

Den kraftiga nedgången i bitcoin har utlöst intensiv aktivitet på optionsmarknaden.

Tror på pressad aktiekurs

Där placerar investerare mångmiljonbelopp på både fortsatta fall och en möjlig återhämtning i kryptorelaterade aktier.

Ett av de mest uppmärksammade insatserna gjordes i mjukvarubolaget och bitcoininvesteraren Strategy, tidigare känt som MicroStrategy, skriver CNBC.

Där genomförde en investerare en omfattande optionsaffär värd omkring 56 miljoner dollar som i praktiken bygger på att aktien förblir pressad under de kommande månaderna.

Strategys aktie har påverkats negativt av bolagets senaste försäljningar av bitcoin, de första på flera år.

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