Bitcoins värde har halverats – kryptovintern kan bli långvarig

Den här gången handlar raset inte om spektakulära konkurser eller bedrägerier, utan om ett gradvis minskat intresse från investerare.

Mer av en tillgång

Till skillnad från tidigare så kallade kryptovintrar har den senaste nedgången skett samtidigt som USA:s kongress arbetat med ny lagstiftning som syftar till att skapa tydligare regler för kryptomarknaden.

Branschen har dessutom undvikit de stora skandaler och tvångslikvidationer som tidigare utlöst kraftiga prisfall, skriver Bloomberg.

En viktig förklaring är att Bitcoin i allt högre grad blivit en tillgång för institutionella investerare snarare än ett alternativt betalningsmedel.

Genombrottet för börshandlade Bitcoinfonder har gjort att professionella kapitalförvaltare fått ett större inflytande över prisutvecklingen.

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