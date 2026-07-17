Att värdet på bitcoin sjunker är en vanlig företeelse. Den här gången verkar det dock vara ett mer allvarligt läge än tidigare, menar experter.
Bitcoins värde har halverats – kryptovintern kan bli långvarig
Bitcoin har fallit omkring 50 procent sedan toppnoteringen över 126 000 dollar i oktober.
Det har skett trots att förutsättningarna för kryptovalutan tycks se betydligt bättre ut än under tidigare nedgångar.
Den här gången handlar raset inte om spektakulära konkurser eller bedrägerier, utan om ett gradvis minskat intresse från investerare.
Mer av en tillgång
Till skillnad från tidigare så kallade kryptovintrar har den senaste nedgången skett samtidigt som USA:s kongress arbetat med ny lagstiftning som syftar till att skapa tydligare regler för kryptomarknaden.
Branschen har dessutom undvikit de stora skandaler och tvångslikvidationer som tidigare utlöst kraftiga prisfall, skriver Bloomberg.
En viktig förklaring är att Bitcoin i allt högre grad blivit en tillgång för institutionella investerare snarare än ett alternativt betalningsmedel.
Genombrottet för börshandlade Bitcoinfonder har gjort att professionella kapitalförvaltare fått ett större inflytande över prisutvecklingen.
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Fungerade inte som tänkt
Många investerare såg tidigare Bitcoin som ett ”digitalt guld” som skulle fungera som skydd mot inflation och ge stabilitet i tider av geopolitisk oro.
Men under den senaste konflikten mellan USA och Iran har kryptovalutan inte levt upp till de förväntningarna.
När räntorna stigit i takt med inflationen har tillgångar som ger löpande avkastning blivit mer attraktiva än Bitcoin, som inte genererar någon ränta.
Ytterligare press kom när Strategy, tidigare MicroStrategy och världens största företagsägare av Bitcoin, i juni sålde 32 Bitcoin – bolagets första försäljning sedan 2022.
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Trump har tjänat storkovan
Beskedet skakade marknaden och bidrog till att priset föll med mer än 10 000 dollar på en vecka.
Strategy, som kontrollerar drygt fyra procent av alla Bitcoin i omlopp, har tidigare byggt sin strategi på att kontinuerligt öka sitt innehav och aldrig sälja.
Osäkerheten kring den amerikanska regleringen bidrar också till försiktigheten. Förslaget Digital Asset Market Clarity Act, som ska klargöra hur olika kryptotillgångar ska regleras, har fastnat i kongressen.
Förhandlingarna har blivit allt mer politiskt laddade, bland annat efter uppgifter om att president Donald Trump tjänade motsvarande omkring 1,4 miljarder dollar på kryptorelaterade verksamheter under förra året.
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