Trumps avfärdande av Irans fredsförslag fick kopparpriset att stänga nära sin högsta nivå någonsin.
Kopparpriset nära rekord på dödläget i Mellanöstern
Vapenvilan mellan Iran och USA betecknar Trump som ”livsuppehållande”. Han har också kallat Teherans fredsförslag för ”skräp”.
För världsekonomin är det låsta läget oroväckande när konflikten i Mellanöstern nu är inne på sin tionde vecka.
Trots den geopolitiska osäkerheten och störningar för den globala ekonomin går metallmarknaden starkt.
Så högt är kopparpriset i dag
Under förmiddagen, Shanghai-tid, handlades koppar till oförändrade priset 13 938 dollar per ton efter ett tidigare tapp på 0,8 procent, uppger Bloomberg.
I går, måndag, steg priset på den röda metallen med 2,7 procent, däremot sjönk priset på aluminium med 0,7 procent medan zink låg stabilt och stängde på den högsta prisnivån på tre år.
Analytiker räknar med att särskilt priset på koppar kommer att uppvisa relativ motståndskraft trots oron och dödläget i Hormuzsundet, där både USA och Iran infört blockader.
Driver upp olje- och gaspriset
Detta får priserna på både olja och gas att öka, vilket driver upp energipriserna och ökar risken för inflation.
Att metaller i stor del tycks skaka av sig turbulensen beror bland annat på en stark efterfrågan från Kina, enligt Bloombergs rapport.
”I vilken utsträckning Kina är villiga att absorbera högre priser är fortfarande en viktig fråga, med tanke på att nya data tyder på en stark fundamental efterfrågan”, säger RBC Capital Markets-analytikern Sam Crittenden i ett e-postmeddelande till nyhetsbyrån, som uppger att även priset på silver steg på måndagen.
Det håller metallpriserna uppe
Metallpriserna uppgång under måndagen förklaras delvis bero på ”en plötslig våg av spekulationer om tillgången på bränsle i Peru”, som är ett centrum för gruvindustrin.
”Peru är en stor producent av silver, och spotpriserna för ädelmetallen steg med 7 % på måndagen och stängde på 86,057 dollar per uns”, konstaterar Bloomberg.
Läs också: Oljepriset upp igen – så påverkas guld, koppar och jordbruksråvaror DagensPS
Läs mer: Brist på viktig metall hotar den globala ekonomin Realtid