Miljardsatsning hotad – Liquid Wind ansöker om konkurs

På måndag förmiddag ansökte företaget om konkurs, som Örnsköldsviks Allehanda var först att berätta.

Tidigare projekt med Ørsted stoppades

Så sent som den 5 maj meddelade Liquid Wind att bolaget lämnat in en miljötillståndsansökan för sin elektrometanolfabrik i Örnsköldsvik. Projektet hade tagits vidare efter att Ørsted stoppat ett tidigare projekt på samma plats. Liquid Wind har även haft planer på flera anläggningar i Sverige och Finland, med målet att nå tio anläggningar till 2030.

”Ja, det stämmer att Liquid Wind har lämnat in en konkursansökan. Information om den fortsatta processen och nästa steg kommer att hanteras av konkursförvaltaren när sådan har utsetts”, skriver Liquid Winds kommunikatör Klaudija Cavala i ett mejl till Aktuell Hållbarhet.

Det Göteborgsbaserade bolaget har profilerat sig som en aktör som vill minska beroendet av fossila bränslen genom produktion av elektrobränslen, även kallade eFuel. Bränslena kan användas i sektorer där elektrifiering är svår, exempelvis inom flyg- och sjöfartsindustrin.

Extra styrelsemöte i helgen

Enligt SVT hade företaget ett extra styrelsemöte under helgen. Där fattades beslutet om att lämna in konkursansökan.

Anläggningen i Örnsköldsvik planeras tillsammans med Övik Energis, vars vd Roland Nordin inte har gett upp.

”Det är moderbolaget, och vi jobbar mot dotterbolag som fortfarande har likviditet”, säger Roland Nordin till SVT om konkursen.

”Vi tror att det här kommer bli bra. Konkursförvaltaren kommer nog in och reder ut det här. Vi är hoppfulla”, säger Roland Nordin till SVT.

