Big Short-Burry blankar AI och skakar världens börser

Runt om i världen faller börserna på beskedet att Michael Burry, som även gick mot strömmen när så kallade subprimelån-bolån var i ropet, nu går sin egen väg bort från AI-hajpen.

Subprime var det som utlöste den stora finanskrisen 2007 och Michael Burry var en av få vinnare när allting kraschade.

Fortsatta börsfall att vänta på Wall Street

Nu kör Big Short-kändisen sitt eget race igen och blankar AI-bjässarna Nvidia och Palantir och under morgonen, lokal tid i USA, har det enligt Fortune fått Nasdaq 100 terminerna att peka nedåt på nytt.

Under tisdagens handel föll det tekniktunga indexet med 2 procent efter en massiv utförsäljning av teknikaktier globalt. Där utmärkte sig Palantir med ett ras på nästan 8 procent men även Reddit, som föll ännu tyngre, minus 8,4 procent, var en av de stora förlorarna.

Nvidia, chipjätten med det högsta börsvärdet i världen, var nere med 4 procent och under onsdagsmorgonen, svensk tid, rasade japanska Softbank, som är en stor AI-investerare, särskilt i OpenAI, med över 14 procent.

