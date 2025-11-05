Dagens PS
Big Short-Burry blankar AI och skakar världens börser

Big Short
Big Short-investeraren Michael Burry fick rätt om finanskraschen 2007. Nu blankar han stora AI-aktier och skjuter marknaderna i sank. (Foto: Skärmdump Youtube/TT/montage)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 05 nov. 2025Publicerad: 05 nov. 2025

Marknaderna störtdyker på nyheten om att ”Big Short”-investeraren Michael Burry satsat 1,1 miljarder dollar mot Nvidias och Palantirs AI-aktier. “Superkonstigt”, säger Palantirs vd rasande.

Runt om i världen faller börserna på beskedet att Michael Burry, som även gick mot strömmen när så kallade subprimelån-bolån var i ropet, nu går sin egen väg bort från AI-hajpen.

Subprime var det som utlöste den stora finanskrisen 2007 och Michael Burry var en av få vinnare när allting kraschade.

Fortsatta börsfall att vänta på Wall Street

Nu kör Big Short-kändisen sitt eget race igen och blankar AI-bjässarna Nvidia och Palantir och under morgonen, lokal tid i USA, har det enligt Fortune fått Nasdaq 100 terminerna att peka nedåt på nytt.

Under tisdagens handel föll det tekniktunga indexet med 2 procent efter en massiv utförsäljning av teknikaktier globalt. Där utmärkte sig Palantir med ett ras på nästan 8 procent men även Reddit, som föll ännu tyngre, minus 8,4 procent, var en av de stora förlorarna.

Nvidia, chipjätten med det högsta börsvärdet i världen, var nere med 4 procent och under onsdagsmorgonen, svensk tid, rasade japanska Softbank, som är en stor AI-investerare, särskilt i OpenAI, med över 14 procent.

Utförsäljningen av teknikaktier fortsätter

Försäljningen av aktier kopplade till teknik, i synnerhet AI, har fortsatt under onsdagen och satt stort negativt avtryck i såväl Asien som Europa.

”Europe 600 sjönk med 0,46 % i tidig handel. Japans Nikkei 225 sjönk med 2,5 %. Och Sydkoreas KOSPI sjönk med 2,85 %. Bitcoin sjönk under 100 000 dollar men steg sedan något till 101 000 dollar”, konstaterar Fortune och skriver att marknaderna är ”mycket sårbara för en utförsäljning av teknikaktier”.

Under oktober bidrog de teknikaktier som Bank of America följer med mer än 90 procent till Wall Street-riktmärket S&P 500:s totala avkastning, enligt statistik som det amerikanska affärsmagasinet hänvisar till.

Så skör har marknaden blivit med AI

Aktierna i den så kallade Magnifika 7:an-gruppen står ensamma för 80 procent av avkastningen i S&P 500 då värderingarna nått extrema nivåer i Big Tech-bolagen i AI-boomen.

Mot bakgrund av det som nu sker antas just de sistnämnda aktierna åka på fortsatt stryk i afton när handeln på den amerikanska börsen öppnar.

Men bräckligheten i AI-hystering avspeglar sig inte bara på Wall Street. I Hongkong uppges sex teknikaktier stå för 50 procent av Hang Sengs avkastning i år, och i Korea svarar två teknikbolag för 40 procent av marknadens avkastning.

Big Short-liraren får Palantirs vd att se rött

I Taiwan är det ett bolag som enligt Fortune svarar för mer än hälften av avkastningen.ort

Det Big Short-Michael gjort nu, vilket fått marknaden att gunga, är att hans hedgefond satsat 1,1 miljarder dollar mot Nvidia och Palantir.

”De två företagen han blankar är de som tjänar alla pengar, vilket är superkonstigt”, säger Palantirs vd Alex Karp, märkbart upprörd över Burrys satsning, till CNBC.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
big shortMarknaderMichael BurryNvidiaPalantirWall Street
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

