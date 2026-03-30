Storbanken nedvärderar aktier: Kan falla 25 procent

Banken justerar ned globala aktier till “neutral” från tidigare “övervikt”. Kontanter och amerikanska statsobligationer höjs till “övervikt”.

Enligt bankens strateger har osäkerheten kring omfattningen och varaktigheten av störningar i oljeförsörjningen gjort riskbilden för aktiemarknaden allt mer ojämn.

Varnar för börsras på 25 procent

Morgan Stanley varnar för att om oljepriset stabiliseras på nivåer mellan 150 och 180 dollar per fat kan de globala aktievärderingarna falla med upp till 25 procent.

Oljepriset har stigit kraftigt under månaden. Nordsjöoljan Brent har rusat med omkring 59 procent – den största månatliga uppgången sedan Gulfkriget 1990 – och handlas nu över 116 dollar per fat.

”Osäkerhet kring omfattningen och varaktigheten av störningar i oljeförsörjningen innebär att utfallen för risktillgångar har blivit alltmer asymmetriska”, skriver strateger hos Morgan Stanley enligt Reuters.

Banken har även minskat sin exponering mot aktier genom att sänka rekommendationen för både USA och Japan till neutral. Särskilt japanska aktier anses sårbara vid ett scenario där Hormuzsundet förblir stängt under en längre period, vilket kan påverka leveranskedjor och öka risken för global recession.

Föredrar ändå USA

Trots nedgraderingen föredrar banken fortsatt amerikanska aktier framför andra regioner, med hänvisning till starkare vinsttillväxt.

Investerare ser återigen USA som en trygg hamn. Kapitalflöden till amerikanska aktier och obligationer har ökat sedan konflikten i Mellanöstern eskalerade förra månaden.

Amerikanska statsobligationer anses dessutom ge bättre riskspridning vid en oljekris, eftersom USA är mindre beroende av energiimport jämfört med Europa, enligt bankens strateger.

