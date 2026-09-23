"Nyckelvittne" slår tillbaka mot dömda Allra-toppens anklagelse om jäv

Allra-toppen tar upp det i sin bok

Den tidigare Allra-bossen tar upp detta i sin bok och i inlagan till Högsta domstolen och nämner då ”den grå eminensen” som nyckelvittne för sina uppgifter.

Uppdrag granskning har nu konfronterat honom, ”den grå eminensen”. Han avslöjar att trots att han framfört till Allratoppens advokat att påståendet om politiska påtryckningar kom från en anonym källa och därför inte borde användas som argument juridiskt, så vidarebefordrades uppgifterna – som advokaten dessutom spelade in.

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Anklagelse i Kafka-artad stil

Alexander Ernstberger har gjort gällande att den som påverkade hovrätten att fälla honom var rådgivare till regeringen med ett stort inflytande inom politiken och näringslivet. Ernstberger har också påstått att Socialdemokraterna var i behov av en skandal för att få igenom en blocköverskridande överenskommelse och att han blev en bricka i det politiska spelet.

Enligt UG har Alexander Ernstbergers mamma en annan version av det hela än det så kallade nyckelvittnet, medan den före detta statssekreteraren som enligt Allra-advokaterna ska ha kontaktat hovrätten beskriver anklagelsen om jäv och politiska påtryckningar som ”Kafka-artad” och att det inte finns någon sanning alls i det.

HD avslog Ernstbergers ansökan om prövning.

Värsta skandalen i modern tid

Pensionsbolaget Allra polisanmäldes 2017 för att ha äventyrat pensionsspararnas pengar genom riskfyllda värdepappersköp. Alexander Ernstberger och hans kumpan fick 50 miljoner kronor vardera genom en aktieaffär i bolaget.

Samtliga åtalade i härvan friades i tingsrätten men dömdes av hovrätten.

Ernstberger dömdes till sex års fängelse, tio års näringsförbud och att betala skadestånd solidariskt på 168 miljoner kronor till Pensionsmyndigheten.

Allra är den största pensionsskandalen i modern tid.

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