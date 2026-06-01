Nasdaq-börsen har sin starkaste period på 20 år men hela uppgången drivs av ett fåtal bolag. Nu varnar bland annat Bank of America för utvecklingen.
Bank of America varnar: Otäcka ekot från IT-bubblan
S&P 500-indexet stängde på en rekordnivå uder månadens sista handelsdag. Samtidigt var det endast 20 av indexets 500 bolag som noterade egna kursrekord – en ovanligt låg siffra med tanke på den breda börsuppgången. Av dessa 20 bolag var endast sju inte direkt kopplade till utvecklingen inom artificiell intelligens (AI).
Enligt Michael Hartnett, chefsstrateg på Bank of America, inträffade en liknande situation vid toppen av IT-bubblan i mars 2000. Även då var det endast 20 aktier som nådde nya rekordnivåer samtidigt som marknaden som helhet befann sig på historiska toppnivåer.
”Den spekulativa prisutvecklingen är sannolikt inte över ännu, men detta är ytterligare ett tecken på att marknaden närmar sig en topp”, skriver Hartnett i en analys enligt CNBC.
Drivs av halvledare och AI
Den senaste tidens börsrally har i hög grad drivits av halvledarsektorn och bolag som gynnas av den snabba AI-utvecklingen. Särskilt stark har utvecklingen varit för minneschiptillverkare som Micron Technology, AMD, SK Hynix och Samsung.
Under maj steg AMD med 46 procent, Micron med hela 88 procent, Samsung med 44 procent och SK Hynix med 81 procent.
Teknikindexet Nasdaq Composite ökade med 25 procent under april och maj, vilket innebär den starkaste tvåmånadersperioden på över 20 år.
Överväg defensiv positionering
Tekniska indikatorer som mäter marknadens bredd visar också tecken på svaghet. Enligt BCA Research handlades endast omkring 55 procent av bolagen i S&P 500 över sitt 200-dagars glidande medelvärde den 20 maj.
”Trots att amerikanska aktieindex och tillväxtmarknader har nått nya toppnivåer har uppgångarna varit extremt smala. Svag marknadsbredd är ofta ett tecken på underliggande sårbarhet på aktiemarknaden”, skrev BCA:s strateger i en rapport.
Bank of Americas Michael Hartnett menar att investerare bör börja överväga en mer defensiv positionering. Historiskt har perioderna efter större börsbubblor ofta gynnat obligationer samt defensiva sektorer som tidigare halkat efter under den mest spekulativa delen av uppgången.
Läs mer: Historiens största börsnoteringar avslöjar AI-branschens blödande förluster — är det en bubbla?
Läs mer: Bankjätte: AI-paniken om jobben är överdriven
Läs mer: AI-rallyt värre än alla börskrascher sedan 1700-talet