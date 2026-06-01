Bank of America varnar: Otäcka ekot från IT-bubblan

Enligt Michael Hartnett, chefsstrateg på Bank of America, inträffade en liknande situation vid toppen av IT-bubblan i mars 2000. Även då var det endast 20 aktier som nådde nya rekordnivåer samtidigt som marknaden som helhet befann sig på historiska toppnivåer.

”Den spekulativa prisutvecklingen är sannolikt inte över ännu, men detta är ytterligare ett tecken på att marknaden närmar sig en topp”, skriver Hartnett i en analys enligt CNBC.

Drivs av halvledare och AI

Den senaste tidens börsrally har i hög grad drivits av halvledarsektorn och bolag som gynnas av den snabba AI-utvecklingen. Särskilt stark har utvecklingen varit för minneschiptillverkare som Micron Technology, AMD, SK Hynix och Samsung.

Under maj steg AMD med 46 procent, Micron med hela 88 procent, Samsung med 44 procent och SK Hynix med 81 procent.

Teknikindexet Nasdaq Composite ökade med 25 procent under april och maj, vilket innebär den starkaste tvåmånadersperioden på över 20 år.