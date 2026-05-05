AI, artificiell intelligens, hotar jobben, brukar det heta – men detta avfärdar Bank of America bestämt i en ny rapport.
Bankjätte: AI-paniken om jobben är överdriven
Bank of America, BofA, hävdar i en ny rapport att den påstådda AI-apokalypsen kring jobben rimmar illa med verkligheten.
”Harmageddon-berättelsen”, skriver BofA, ”stämmer inte överens med både ekonomisk teori och de hittills befintliga bevisen” när det gäller jobben.
I rapporten lutar sig banken mot 85 års arbetsmarknadsstatistik och slår fast att 60 procent av dagens jobb i USA inte ens existerade 1940.
På samma sätt lyste yrken inom dataforskning, sociala medier och molnutvecklare mer eller mindre med sin frånvaro för knappt 20 år sedan.
Pekar på sysselsättningen inom jordbruket
Bank of America konstaterar vidare i rapporten, som släpptes den 28 april, att det amerikanska jordbruket sysselsatte fyra av tio på arbetsmarknaden i början av 1900-talet.
Det kan jämföras med blott 1 procents jordbruksarbetare i dag, framhåller BofA.
Allt enligt Fortune som konstaterar att Wall Street-banken vidare påpekar att ekonomin inte bara överlevt stora omvandlingar som industrirevolutionen, elektrifieringen och datoriseringen, den har funnit sin egen väg ut ur de stora omställningarna.
Menar att det handlar om att anpassa sig
Bank of America slår fast I sin rapport att det handlar om anpassningsförmåga, det är ”den nya anställningstryggheten”, resonerar banken, berättar det amerikanska affärsmagasinet.
Det bör tilläggas att den amerikanska storbanken försöker ha en balanserad hållning i sin rapport, bland annat konstateras det att runt 840 miljoner jobb globalt är exponerade för generativ AI, och då främst i höginkomstländer (33 procent).
När det gäller risken att bli av med jobbet på grund av AI (artificiell intelligens) uppges yngre, kvinnor och högutbildade befinna sig i största farozonen.
Bankens slutsats: AI ersätter inte jobben
Detta för att den nya tekniken har lättats att automatisera dessa jobb. I vart fall på tjänstemannasidan, enligt analysen där en skarp skiljelinje dras mellan exponering och eliminering.
I rapporten hänvisar banken till statistik från Internationella arbetsorganisationen ILO och argumentet att AI förbättrar arbetssituationen för de anställda, inte ersätter dem.
BofA menar att AI snarare förstärker arbetsrutinerna än tar över och ersätter dessa genom automatisering.
