Bankjätte: AI-paniken om jobben är överdriven

I rapporten lutar sig banken mot 85 års arbetsmarknadsstatistik och slår fast att 60 procent av dagens jobb i USA inte ens existerade 1940.

På samma sätt lyste yrken inom dataforskning, sociala medier och molnutvecklare mer eller mindre med sin frånvaro för knappt 20 år sedan.

Läs också: Hotet: Söker jobb med AI men är inkompetenta DagensPS

Pekar på sysselsättningen inom jordbruket

Bank of America konstaterar vidare i rapporten, som släpptes den 28 april, att det amerikanska jordbruket sysselsatte fyra av tio på arbetsmarknaden i början av 1900-talet.

Det kan jämföras med blott 1 procents jordbruksarbetare i dag, framhåller BofA.

Allt enligt Fortune som konstaterar att Wall Street-banken vidare påpekar att ekonomin inte bara överlevt stora omvandlingar som industrirevolutionen, elektrifieringen och datoriseringen, den har funnit sin egen väg ut ur de stora omställningarna.

Läs också: Det verkliga hotet mot jobben är inte AI – utan vår oförmåga att lära om DagensPS