Historiens största börsnoteringar avslöjar AI-branschens blödande förluster — är det en bubbla?

Jämför AI-hajpen med historiska bubblor

Planerna för SpaceX pekar mot en introduktion på Nasdaq i början av sommaren. Bolaget under ledning av Elon Musk värderas till hissnande 2 000 miljarder dollar och enligt uppgifter till Bloomberg ska noteringen dra in 75 miljarder dollar i nytt kapital.

Kort därefter, i september, väntas OpenAI följa efter med ett värderingsmål på runt 1 000 miljarder dollar. Tillsammans med AI-konkurrenten Anthropic rör det sig om tre bolag som kan tillföra närmare 3 000 miljarder dollar i marknadsvärde, och Bank of America varnar för att marknadskoncentrationen passerar 48 procent-toppen som definierat varje historisk bubbla.

Historiskt har den amerikanska noteringsmarknaden under en tioårsperiod rest totalt 469 miljarder dollar. Att pressa in den volymen under ett och samma kvartal saknar motstycke och riskerar att suga syret ur resten av marknaden. Det finns en strukturell oro för likviditeten, då mega-noteringar har en tendens att dränera kapital från andra sektorer. Vissa bedömare varnar dessutom för att ett begränsat utbud av aktier vid introduktionen kan driva upp värderingarna till orimliga nivåer enbart baserat på pappersbrist.

Det gör SpaceX och OpenAI till risker

För den vanliga spararen innebär detta en dold risk. Den som äger en till synes diversifierad och billig indexfond är redan i dag tungt exponerad mot ett fåtal amerikanska teknikjättar. När SpaceX och OpenAI tar plats på börsen kommer dessa automatiskt att slussas in i indexfonder och pensionslösningar, vilket ökar koncentrationen ytterligare.

När ett enskilt tema eller en sektor rör sig mot att kontrollera nära hälften av indexet, visar historien att marknaden förr eller senare korrigerar sig, och ibland sker det våldsamt.

”Stark prisutveckling, detaljhandelsmani, fallande volym … så bubblande”, varnar Bank of Americas Michael Hartnet.

