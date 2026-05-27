Tekniksektorns dominans och jätteförluster på den amerikanska aktiemarknaden väcker oro och får Bank of America att varna för en överhettad AI-bubbla.
Historiens största börsnoteringar avslöjar AI-branschens blödande förluster — är det en bubbla?
Enligt storbankens chefsstrateg Michael Hartnett kan de stundande börsnoteringarna av Elon Musks SpaceX och Sam Altmans OpenAI bli de utlösande faktorerna som pressar koncentrationen på börsen förbi historiska smärtgränser.
I dagsläget utgör teknikbolagen över 44 procent av det breda S&P 500-indexet. Det är en obalans som finansvärlden bara har sett ett fåtal gånger tidigare, däribland under åren 1929 och 1972, i slutet av 1980-talet på Tokyobörsen och under IT-yran 1999 innan dotcom-bubblan var ett faktum. Gemensamt för dessa perioder är att allt såg normalt ut, ända tills det inte gjorde det längre.
Strategen: Då blir läget allvarligt
Michael Hartnett pekar i ett brev till bankens kunder på att kombinationen av skenande kurser, hög aktivitet bland småsparare och historiskt låg volatilitet skapar en riskfylld miljö. Det stora orosmolnet är dock vad som händer när marknaden ska svälja de kommande jättenoteringarna, anser chefsstrategen på Bank of America, skriver The Street och vilket Bloomberg tidigare rapporterat om.
Mest alarmerande är kanske AI-jättarnas blödande förluster. SpaceX förlorade 1,9 miljarder dollar i årets första kvartal. OpenAI räknar med en förlust på 14 miljarder dollar 2026, vilket är en tre gånger så stor förlust som bolaget gjorde förra året.
Jämför AI-hajpen med historiska bubblor
Planerna för SpaceX pekar mot en introduktion på Nasdaq i början av sommaren. Bolaget under ledning av Elon Musk värderas till hissnande 2 000 miljarder dollar och enligt uppgifter till Bloomberg ska noteringen dra in 75 miljarder dollar i nytt kapital.
Kort därefter, i september, väntas OpenAI följa efter med ett värderingsmål på runt 1 000 miljarder dollar. Tillsammans med AI-konkurrenten Anthropic rör det sig om tre bolag som kan tillföra närmare 3 000 miljarder dollar i marknadsvärde, och Bank of America varnar för att marknadskoncentrationen passerar 48 procent-toppen som definierat varje historisk bubbla.
Historiskt har den amerikanska noteringsmarknaden under en tioårsperiod rest totalt 469 miljarder dollar. Att pressa in den volymen under ett och samma kvartal saknar motstycke och riskerar att suga syret ur resten av marknaden. Det finns en strukturell oro för likviditeten, då mega-noteringar har en tendens att dränera kapital från andra sektorer. Vissa bedömare varnar dessutom för att ett begränsat utbud av aktier vid introduktionen kan driva upp värderingarna till orimliga nivåer enbart baserat på pappersbrist.
Det gör SpaceX och OpenAI till risker
För den vanliga spararen innebär detta en dold risk. Den som äger en till synes diversifierad och billig indexfond är redan i dag tungt exponerad mot ett fåtal amerikanska teknikjättar. När SpaceX och OpenAI tar plats på börsen kommer dessa automatiskt att slussas in i indexfonder och pensionslösningar, vilket ökar koncentrationen ytterligare.
När ett enskilt tema eller en sektor rör sig mot att kontrollera nära hälften av indexet, visar historien att marknaden förr eller senare korrigerar sig, och ibland sker det våldsamt.
”Stark prisutveckling, detaljhandelsmani, fallande volym … så bubblande”, varnar Bank of Americas Michael Hartnet.
