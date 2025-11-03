Bank of America: "Satsa på guld i stället"

När vi ser ett potentiellt AI-lett marknadsrally, som höjt amerikanska aktier till märkbart höga kurser, framstår guld som en av de mest övertygande säkerheterna mot en möjlig kursreaktion och utförsbacke.

Det säger analytiker hos Bank of America, citerade av Mining.

Det är noteringar från strateger hos Bank of America, under ledning av Michael Hartnett, där de pekar på vinstmultipeln för S&P som med 23 gånger är långt över två decenniers genomsnitt på 16 – och på den ännu högre multipeln, 31 gånger, för de teknikjättar som kallas ”Magnificent Seven”.

”Vi gillar guld som bäst säkerhet med nedgångar och börsbubblor”, skriver Bank of Americas team.

”Bästa säkerheten”

Bank of America-strategerna menar att en ihållande ekonomisk uppgång, fallande amerikanska räntor och en expansiv finanspolitik utgör en risk för högre inflation och därmed övervärdering av tillgångar.

I det scenariot inkluderar de förväntningar om politiskt stöd från Donald Trump till marknaden och mot den dynamik som skapas av dessa ingredienser, erbjuder guld den bästa säkerheten, menar de.

