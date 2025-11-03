Guld är den bästa säkerheten inför en eventuell AI-relaterad marknadsbubbla. Det säger analytiker hos Bank of America.
Bank of America: "Satsa på guld i stället"
När vi ser ett potentiellt AI-lett marknadsrally, som höjt amerikanska aktier till märkbart höga kurser, framstår guld som en av de mest övertygande säkerheterna mot en möjlig kursreaktion och utförsbacke.
Det säger analytiker hos Bank of America, citerade av Mining.
Det är noteringar från strateger hos Bank of America, under ledning av Michael Hartnett, där de pekar på vinstmultipeln för S&P som med 23 gånger är långt över två decenniers genomsnitt på 16 – och på den ännu högre multipeln, 31 gånger, för de teknikjättar som kallas ”Magnificent Seven”.
”Vi gillar guld som bäst säkerhet med nedgångar och börsbubblor”, skriver Bank of Americas team.
Avslutad skatterabatt håller guldpriset i schack. Dagens PS
”Bästa säkerheten”
Bank of America-strategerna menar att en ihållande ekonomisk uppgång, fallande amerikanska räntor och en expansiv finanspolitik utgör en risk för högre inflation och därmed övervärdering av tillgångar.
I det scenariot inkluderar de förväntningar om politiskt stöd från Donald Trump till marknaden och mot den dynamik som skapas av dessa ingredienser, erbjuder guld den bästa säkerheten, menar de.
Kina bunkrar guld i hemlighet för att avsätta dollarn. Dagens PS
Tror guldet stiger 20 procent
De noterar att även om guld nyligen stigit till rekordnivåer, är den ännu ”strukturellt underägd” och omfattar endast cirka 0,4 procent av privatkundernas tillgångar och 2,4 procent av de institutionella portföljernas.
I stället har globala guldfonder sett rekordutflöden på 7,5 miljarder dollar de senaste veckorna, enligt ekonomerna.
Färdigvägt och med allt fördelat i de olika vågskålarna, uppgraderade Bank of America nyligen sin prognos för guldpriset 2026 till 5 000 dollar/uns, upp nästan 20 procent från nuvarande nivåer.
För återstoden av 2025 väntar man en uppgång som får årets genomsnittspris att landa på 3 800 dollar/uns.
Nu ger svenska guldgruvan vinst. Dagens PS
”Kan överträffa aktier”
I sin not betonar Bank of America att om den nuvarande AI-hajpen avtar, värderingarna hålls igen och investerarnas flöden vänder kan guld överträffa aktier.
Då skulle guldet inte bara fungera som säkerhet kontra inflation utan även som en säkerhet mot överkoncentration till aktier.
Banken har tidigare godkänt en portfölj på ”60:20:20” (60 procent aktier, 20 procent obligationer och 20 procent guld), vilken de tror ”skulle ha levererat högre avkastning sedan 2020”.
Guldets pris: Amazonas förvandlas till öken. Dagens PS
Guld är den bästa säkerheten inför en eventuell AI-relaterad marknadsbubbla. Det säger analytiker hos Bank of America. När vi ser ett potentiellt AI-lett marknadsrally, som höjt amerikanska aktier till märkbart höga kurser, framstår guld som en av de mest övertygande säkerheterna mot en möjlig kursreaktion och utförsbacke. Det säger analytiker hos Bank of America, citerade
