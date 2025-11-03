Avslutad skatterabatt håller guldpriset i schack

På lördagen kom beskedet från Peking att vissa återförsäljare av guld inte längre ska kunna avräkna mervärdesskatten vid försäljning av guld.

Det fick priserna på på kinesiska guldsmycken att rasa och nyheten om att den långvariga skatterabatten på guldmarknaden upphör gör även att guldpriset generellt sett ligger kvar på omkring 4 000 dollar per uns, berättar Bloomberg och förklarar att Kinas drag kan tynga efterfrågan på ädelmetallen framöver.

Guldpriset är ändå upp över 50 procent i år

Kina är störst i världen på konsumtionen av guld och i början av oktober nådde guldpriset nya rekordnivåer då ett kraftigt uppsving av ädelmetallen märktes i detaljhandeln.

Fortfarande har guldpriset rusat i år, det är upp med mer än 50 procent trots den senaste tiden motvind, och fortfarande är det så att många av de faktorer som varit pådrivande på guldmarknaden finns kvar.

”Medan den kinesiska efterfrågan på guld har spelat liten roll i årets rekordhöga uppgång på guldmarknaden, kommer skatteförändringarna i gulds största konsumentland att påverka den globala stämningen negativt”, säger Adrian Ash, forskningschef på BullionVault, till nyhetsbyrån.

Han tillägger att den priskorrigering som nu sker på guldmarknaden kan välkomnas av både handlare och investerare efter förra månadens starka prisuppgång för guld.

Aktier i kinesiska smyckesföretag backar

Aktier i flera smyckesföretag har fallit tungt på Hongkongbörsen under veckans första handelsdag.

En analytiker från Citigroup, som Bloomberg hänvisar till, räknar med att branschen nu måste höja priserna ”för att klara kostnadstrycket”.

Under måndagen kring lunchtid i Singapore handlades spotguld för 4 004,73 dollar per uns medan Bloomberg Dollar Spot Index var oförändrat.

Platina har studsat upp med 1,5 procent under dagens handel medan silver stiger en aning och priset på palladium uppges vara oförändrat.

