Den amerikanska techjätten Apple har gått med på att betala motsvarande 2,3 miljarder kronor till Iphone-köpare i USA.
Apple betalar 2,3 miljarder till Iphone-köpare
De amerikanska Iphone-köparna hade stämt bolaget för vilseledande marknadsföring kring nya funktioner med AI, artificiell intelligens.
Apple har nu träffat en förlikning i denna grupptalan. Det skedde på tisdagen i en federal domstol i Kalifornien, där företaget gick med på att betala ut 250 miljoner dollar, motsvarande 2,3 miljarder kronor till berörda Iphone-köpare, men utan att erkänna att något fel har begåtts.
Utlovade förbättringar i Iphone 16 uteblev
I stämningen anklagades techbjässen av Iphone-användarna för falsk marknadsföring av sina AI-funktioner, det som kallas Apple Intelligence, och även gällande en påstådd förbättring av röstassistenten Siri med modellen Iphone 16.
”Apple kommer att betala mellan 25 och 95 dollar till personer i USA som köpte en iPhone 15 och iPhone 16 mellan juni 2024 och mars 2025”, rapporterar nu brittiska BBC som berättar om att företaget gått med på en förlikning.
Vidare framgår det att i ett reviderat klagomål som lämnades in mot Apple förra veckan anklagas bolaget för falsk reklam kring sina AI-funktioner.
”Apple marknadsförde AI-funktioner som inte fanns då, inte finns nu och inte kommer att finnas på två eller fler år, om någonsin, samtidigt som de marknadsförde dem som banbrytande innovationer”, skriver de involverade advokaterna, enligt BBC.
