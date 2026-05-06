Apple betalar 2,3 miljarder till Iphone-köpare

Utlovade förbättringar i Iphone 16 uteblev

I stämningen anklagades techbjässen av Iphone-användarna för falsk marknadsföring av sina AI-funktioner, det som kallas Apple Intelligence, och även gällande en påstådd förbättring av röstassistenten Siri med modellen Iphone 16.

”Apple kommer att betala mellan 25 och 95 dollar till personer i USA som köpte en iPhone 15 och iPhone 16 mellan juni 2024 och mars 2025”, rapporterar nu brittiska BBC som berättar om att företaget gått med på en förlikning.

Vidare framgår det att i ett reviderat klagomål som lämnades in mot Apple förra veckan anklagas bolaget för falsk reklam kring sina AI-funktioner.

”Apple marknadsförde AI-funktioner som inte fanns då, inte finns nu och inte kommer att finnas på två eller fler år, om någonsin, samtidigt som de marknadsförde dem som banbrytande innovationer”, skriver de involverade advokaterna, enligt BBC.

