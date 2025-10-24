Kina bygger hemlig guldreserv – vill avsätta dollarn

Rapporterna talar om ett nät av statliga aktörer, regionala banker och statligt kontrollerade bolag som systematiskt köper kopiösa mängder guld. Officiellt äger Kina drygt 2 300 ton, men enligt experter kan den verkliga siffran vara tre till fyra gånger högre.

Bakgrunden till Kinas “hemliga guld” ligger i hur landet importerar och lagrar sitt guld. En stor del sker via Hongkong och Schweiz, där handeln är svår att spåra. Dessutom köper kinesiska statliga företag guld i egna namn, snarare än i centralbankens, vilket gör att tillgångarna aldrig registreras i den officiella statistiken.

Brittiska MoneyWeek beskriver strategin som en medveten plan för att maskera landets verkliga reserver. Det handlar inte om att lura marknaden, utan om att undvika att skrämma den.

Ju längre Kina kan bygga sina reserver i skymundan, desto större blir överraskningseffekten när landet väl bestämmer sig för att agera öppet, menar MoneyWeek.

En ny världsordning stöpt i guld

Analytiker menar att Kinas långsiktiga mål är tydligt, att gradvis göra yuanen till en global handelsvaluta med guld som förtroendebas. Genom att minska dollarns roll i internationell handel vill landet inte bara skydda sig mot sanktioner, utan också stärka sin egen finansiella självständighet.

Det här är inte en ny idé. Redan under 2010-talet började Peking köpa upp stora mängder guldgruvor i Afrika, Latinamerika och Centralasien. Nu växer misstanken att delar av guldet som produceras där i själva verket tillhör Kina, men inte på papperet.

“De bygger ett parallellt finansiellt system, grundat på fysisk tillgång snarare än tillit”, skriver MoneyWeek. Det är en tyst revolution, men med potentiellt enorma följder för västvärldens ekonomier.

Kinas guldreserv

Officiell siffra: 2 300 ton (enligt IMF)

2 300 ton (enligt IMF) Uppskattad verklig siffra: upp till 8 000 ton, rapporterar MoneyWeek

upp till 8 000 ton, rapporterar MoneyWeek Jämförelse: USA 8 133 ton, Tyskland 3 350 ton

USA 8 133 ton, Tyskland 3 350 ton Importkällor: Hongkong, Schweiz, Ryssland, Afrika

Hongkong, Schweiz, Ryssland, Afrika Syfte: Minska dollarns inflytande, stärka yuanen, öka självförsörjning i guld

Väst ser på, men kan inte stoppa

För USA och Europa utgör utvecklingen ett problem. Dollarn har länge dominerat världsmarknaden vilket möjliggör sanktioner mot oliktänkande och fiender. Om Kina en dag visar sig sitta på världens största guldreserv kan det bidra till stor förändring. Inte över en natt, men på sikt.

Frågan är när, inte om, Peking väljer att visa sina kort. Ju mer världen tvekar inför skuld, inflation och sviktande tilltro till dollarn, desto starkare blir guldet som symbol för stabilitet.

Och i det spelet har Kina jobbat hårt på ett försprång.