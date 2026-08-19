Bakslag för Burnham: Brittiska inflationen stiger

”Återstår mer att göra”

”Vi har sänkt momsen på elräkningar och infört ett pristak på 2 pund för bussresor – för att ge andrum åt dem som känner av den ekonomiska pressen”, säger Healey citerad av City AM.

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”Det återstår mer att göra för att återuppliva hoppet och bygga en starkare ekonomi där välståndet fördelas mer rättvist över hela Storbritannien.”

Scott Gardner, investeringsstrateg hos J P Morgan Personal Investing, menar att siffror från juli visade hur effekterna av kriget i Iran börjat slå igenom i hushållens kostnader.

”Företag möter också högre kostnader för insatsvaror; dessa kostnader vältras över på köparna och kan komma att stiga ytterligare inför de kallare månaderna senare i år”, sade Gardner.

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”Inflationen når tre procent”

Ekonomer i finansvärlden är i stort sett eniga om att inflationen kommer att nå sin topp senare i år eller i början av 2027, på en nivå om minst cirka tre procent.

Fördröjningen beror på att effekterna av de volatila energipriserna gradvis slår igenom hos brittiska hushåll.

På tisdagen nådde Storbritanniens upplåningskostnader, mätt som räntan på tioåriga statsobligationer, sin högsta nivå på nästan två decennier.

Den brittiska regeringen sålde medellånga obligationer med en ränta på 5,155 procent, vilket är den högsta räntan för denna typ av skuldinstrument sedan 2007.

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Bistra miner. Premiärminister Andy Burnham tvingas se den brittiska inflationen stiga – ett bakslag för regeringen efter flera åtgärder. (Foto: Toby Shepheard /AP-TT)

Varnar för räntehöjningar

Bank of England varnade nyligen för att man kan tvingas höja räntan om störningarna i olje- och gashandeln i Gulfregionen fortsätter till följd av konflikten mellan USA och Iran.

Marknadens räknenissar är splittrade i frågan om huruvida centralbanken kommer att välja att höja räntan vid nästa beslutstillfälle i september, med anledning av oron för inflationen.

Högre upplåningskostnader kan sätta ytterligare press på regeringens planer på att lätta på hushållens levnadskostnader, och därmed begränsa utrymmet för skattesänkningar eller extra utgifter som skulle kunna minska kostnadstrycket för hushåll och företag.

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