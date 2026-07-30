Skatterabatter vapnet när kommunerna slåss

Brittiska helikopterpengar

I de storstäder och regioner som styrs av högerpartierna Tory och Reform, väntas dock ledningarna i stället dela ut pengarna i form av skatterabatter och i andra former.

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Det sker i villfarelsen att mer pengar i fickan på välbeställda skapar jobb och företag, något högerorienterade styren i skilda delar av världen brukar hävda.

Hos The Times säger Ben Houchen, konservativ borgmästare i Tees Valley, att han vill utnyttja pengarna och friheten till att göra sin region ”till en mer attraktiv och konkurrenskraftig plats att investera i än Manchester och London”.

”Om Tees Valley får en del av den lokala inkomstskatten och de lokala företagsskatterna, kommer jag att införa ett nytt system för skatteåterbäring. Det skulle ge människor mer pengar i plånboken och låta familjer behålla en större del av sin inkomst”, slår Houchen fast.

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Delar ut trots brister?

Enligt uppgift undersöker konservativa borgmästare i Hull och East Yorkshire liksom i Greater Lincolnshire, liknande förslag.

Problemet med att genomföra sådana förslag är att de aktuella kommunerna och städerna redan har en ansträngd ekonomi. Att då dela ut pengar i stället för att täppa till hålen i kassakistan är naturligtvis svårt.

Andy Burnham har tidigare beskrivit Storbritannien som ”ett av världens mest övercentraliserade länder”.

Enligt organisationen Centre for Cities får borgmästare och lokala myndigheter endast fem procent av de skatteintäkter som genereras i deras områden. 95 procent går direkt till statskassan.

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Manchester ses som ett föredöme när stora satsningar görs och styrs mer regionalt. Det kan ge bättre välfärd – eller skatterabatter, säger kritikerna.(Foto: Christine Olsson/TT)

Varnar regeringen

Storbritannien har dessutom den lägsta andelen skattefinansiering för lokala myndigheter bland G7-länderna, Endast 19 procent av intäkterna kommer från lokala skatter och avgifter.

Burnham väntas nu genomföra en omfattande reform av systemet, vilken gör det möjligt för Englands 14 regionala borgmästare och storstadsborgmästare att behålla en del av de inkomstskatteintäkter som genereras i deras områden, i stället för att enbart förlita sig på statlig finansiering.

Samtidigt har regeringen varnats för att skapa en nationell ekonomi ”i två divisioner”.

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