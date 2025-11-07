Axfoods vd: "Jag ser jättestor fortsatt potential i lågpris"

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …

2. Axfood driver dels butiker, dels en logistikdel. Berätta lite hur verksamheterna hänger ihop och hur er strategi ser ut?

Vår affärsidé är att ha tydliga och särskiljande butikskoncept som vi skapar synergi och kraft i genom samverkan i bakomliggande led, vilket ger både skala och effektivitet.

Vår unikitet i branschen är att vi spänner ganska brett i värdekedjan. Vi har både en stor andel egenägda butiker tillsammans med handlarägda butiker och samverkar bakom inom till exempel IT och hela vägen tillbaka till inköp och logistikledet inom Dagab.

Det här gör att vi kan skapa värde i flera delar i vår värdekedja. Det ger oss också skala och volym.

Men framförallt ger det oss möjlighet att möta kundernas olika behov.

ANNONS

Vi har Hemköp i det största segmentet som vi kallar ”traditionell livs” och som står för drygt halva dagligvarumarknaden.

Inom lågpris, som utgör runt 22-23 procent av totalmarknaden, har vi Willys och sedan november förra året har vi även City Gross inom stormarknadssegmentet, som står för resterande ungefär 27 procent av marknaden.

Vi har sedan en rätt lång tid tillbaka sett en formatförskjutning i branschen där traditionell livs går ned. Det är framförallt lågpris som tar andelar, men även stormarknadssegmentet växer.

Det är därför City Gross är väldigt viktig för oss, tidigare har vi inte konkurrerat med ICA Maxi och Stora Coop i det segmentet, men nu kan vi ge dem en match, även om vi har en resa att göra.

3. För ett par år sedan var det mycket prat om e-handel och automatisering inom livsmedelsbranschen, det känns som det stannat av lite, hur ser du på de investeringar som gjort där och möjligheterna att det blir en tillväxtdrivare framåt?

Man ska komma ihåg att e-handeln inom mat är extra komplex i och med att vi jobbar med både fryst, färskt och kolonial i snabba flöden.

E-handelns fick ju en väldig skjuts under pandemin men sen har e-handelsandelen gått ned, även om e-handeln fortfarande växer.

E-handeln i sig är absolut en viktig kanal för oss. Willys har en stark position och står för över 25 procent av maten online även om man har en lägre andel av totalmarknaden.

ANNONS

Fysiska butiker kommer även fortsatt att vara viktigare, men för oss handlar det om att möta kunden ur ett omni-kanalperspektiv. Alltså att finnas i alla kanaler där kunderna finns, det vill säga både i fysisk butik och online.

Samtidigt har det digitala kundmötet blivit allt viktigare. Det handlar om digitalisering och AI i exempelvis våra kundklubbar och kampanjprogram, hur vi ökar graden av personalisering eller hur vi sätter vårt sortiment.

Vi jobbar också allt mer med automation och AI inom både processer och logistik. Vårt lager i Bålsta har exempelvis en automationsgrad på 80 procent.

För Axfoods del står e-handeln hittills i år för 4,9 procent av Axfoods totala försäljning, för marknaden som helhet är motsvarande siffra 4,2 procent. Så vi har en högre e-handelsandel än marknaden i snitt, och har haft det under lång tid, mycket tack vare Willys click & collect-erbjudande.

Men för att sammanfatta så är e-handeln jätteviktigt för oss som en del i ett helhetserbjudande för våra kunder.

4. En betydande del av er tillväxt har drivits av Willys senaste åren som tagit marknadsandelar inom lågpris, vad talar för att den trenden kan fortsätta?

Willys har en unik position. Man är en lågprisaktör men man har också ett brett sortiment.

Willys position har faktiskt aldrig varit starkare än nu och har lyckats växa i både låg- och högkonjunktur.

ANNONS

Det hänger ihop med att vi hela tiden har förfinat konceptet och nu är vi inne i nästa generation, som vi kallar Willys 5.0. Målet är att ha ett ännu bredare sortiment där vi också satsar mer på färskvaror.

Willys har etablerat sig som Sveriges mest rekommenderade dagligvarukedja och har varit det under lång tid.

Vi märker exempelvis när vi nyetablerar butiker att vi kommer upp mycket snabbare i omsättning än vi har gjort tidigare, vilket understryker den starka positionen.

Samtidigt ser vi att Sverige har en låg andel lågpris i internationell jämförelse. En tredjedel av Sveriges kommuner saknar lågpris helt och det finns även marknader där vi skulle kunna lasta av befintliga Willys butiker genom förtätning och nyetablering eftersom vi ”spränger väggarna” i de butiker vi har.

Därav att jag ser en jättestor fortsatt potential i lågpris och för Willys.

Ett annat tillväxtfokus för oss är som sagt att ta oss in mer i stormarknadssegmentet. Den marknaden domineras i dag av ICA och Coop som har 90 procent tillsammans.

Innan inflationen stack så var butiksläget den viktigaste faktorn i våra kundundersökningar. Men sen gick prisvärde om och vi ser ingen avmattning alls i den trenden nu trots att kunderna börjat få lite mer i plånboken.

Ett annat tillväxtfokus för oss är som sagt att ta oss in mer i stormarknadssegmentet. Den marknaden domineras i dag av ICA och Coop som har 90 procent tillsammans.

ANNONS

City Gross har runt 10 procent, så där vill vi såklart öka konkurrensen. Det är en väldigt viktig pusselbit i vår strategi och där ser vi en jättepotential.

Målet är att City Gross ska vara lönsamma någon gång under andra halvåret 2026 och här var vi glada över att vi hade tillväxt i både andra och tredje kvartalet i jämförbara butiker. Det är ett jättejobb som ska göras, och vi är mitt uppe i resan.

5. Ni har en lång historik med familjen Ax:son Johnson som största ägare, på vilket sätt skulle du säga att det präglar hur Axfood drivs och kulturen på företaget?

Det var ju Antonia (reds anmärkning: Ax:son Johnson) som bildade Axfood för 25 år sedan med syftet att skapa en utmanare inom dagligvaruhandeln.

Man sa att man skulle skapa ett tredje block med målet att utmana ICA och Coop med fokus på bra, prisvärd och hållbar mat.

Det goda företagandet och att vara en positiv samhällskraft var viktigt och det är fortfarande något som präglar oss i allra högsta grad. Det är liksom kärnan i vad vi gör.

Antonia Ax:son Johnson, arkivbild från 1992. (Foto: Lars Pehrson/SCANPIX/TT)

Det är en form av demokratiserande i att skapa prisvärd och hållbar mat för alla som vi fått med oss av våra ägare.

Sen har ju Axel Johnson också en väldigt bred kompetens inom retail som är väldigt positiv för oss.

ANNONS

Jag skulle också säga att vår höga ambition inom hållbarhet är något som är viktigt för vår huvudägare.

Det handlar exempelvis om fossilfria transporter, att tillföra mer grön el genom solceller på lager och butiker men också att vi jobbar med att driva en hållbar förflyttning i produktion och konsumtion av mat. Att vara en positiv samhällskraft, ha sund kultur och sunda värderingar hos både ägare och medarbetare går för oss hand i hand med lönsamhet.

Läs även: Veckans börsprofil: 160 000 procent plus på 60 år – här är fondens toppval inför 2026 – Dagens PS