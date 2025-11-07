“Innan inflationen stack så var butiksläget den viktigaste faktorn i våra kundundersökningar. Men sen gick prisvärde om och vi ser ingen avmattning alls i den trenden nu trots att kunderna börjat få lite mer i plånboken”, berättar Axfoods vd och koncernchef Simone Margulies för Dagens PS.
Axfoods vd: "Jag ser jättestor fortsatt potential i lågpris"
Nu lanserar dagligvarukedjan “Willys 5.0” samtidigt som man vill ta upp kampen med ICA och Coop i stormarknadssegmenet där Axfood-vd:n ser stor tillväxtpotential.
I en längre intervju ger hon sin syn på läget i branschen efter de stökiga åren, hur utvecklingen inom e-handeln går och på vilket sätt bolaget har präglats av sin anrika ägare Ax:son Johnson.
Veckans börsprofil är en artikelserie som publiceras varje fredag där Dagens PS ställer fem frågor till en intressant person inom börs, investeringar och finans.
Namn: Simone Margulies
Titel: Vd och koncernchef Axfood (börskurs Axfood)
Bakgrund: Vd och koncernchef för Axfood sedan augusti 2024. Tidigare vd för Hemköpskedjan och vice vd Dagab, även bakgrund från ICA Sverige och ABB.
Aktuell: Lämnade nyligen rapport för det tredje kvartalet och kunde därmed lägga sitt första hela år som vd till handlingarna.
1. Dagligvarumarknaden beskrivs i börssammanhang ofta som en stabil defensiv bransch men senaste åren har varit extremt händelserika – hur ser du på läget nu?
Jag skulle säga att det skakade till redan 2018 med torkan. Det var första gången under mina 20 år i branschen som man verkligen fick känna av att vi alla är en del av en global leverans- och livsmedelskedja.
Sen kom Covid som skakade till ännu mer. Dels utifrån konsumentbeteenden där kunder började bunkra varor och ändra sina flöden, men också utifrån värdekedjor och transporter.
Jag hade precis tillträtt som vd för Hemköp två veckor innan pandemin slog till. Hemköp har många butikslägen i stadskärnor, en stor butik är exempelvis Åhléns i Stockholm city där vi över en natt tappade halva omsättningen på grund av förändrade kundflöden.
Sen precis när pandemin började avta så gick Ryssland in i Ukraina 2022 vilket också fick väldigt stor påverkan på våra värdekedjor.
Nu har inflationstakten gått ner tydligt men vi har ju fortfarande en väldigt turbulent geopolitisk omvärld så vi kan nog tyvärr vänta oss fortsatt volatilitet och tvära kast. På det kommer också klimatförändringarna.
Vissa produkter visade sig innehålla komponenter eller råvaror som var svåra att få tag på. Det var till exempel en gas man använde i förpackningar som helt plötsligt blev en bristvara på grund av kriget.
Till följd av både pandemin och kriget i Ukraina kom sen en kraftig inflation på det.
Det har inte minst påverkat konsumenten där matpriserna har ökat som följd i hela Europa, med minskat konsumtionsutrymme som följd. Det gjorde att vi som bransch fick en kund som blev betydligt mer prismedveten och med en minskad köpkraft.
Här har Axfoods modell med särskiljande butikskoncept som möter kunders olika behov verkligen visat sin styrka.
Under de här åren har vi attraherat flera hundratusen nya kunder och möter nu över 5 miljoner kunder varje vecka. Vi har också gått från 17 till 25 procents marknadsandel under de senaste 10 åren.
En nyckel i det är att kunna vara snabbfotad och ha förmågan att ständigt ställa om.
Vi får nog vänja oss vid att det inte längre är en stabil marknad på samma sätt som förr men samtidigt – om man zoomar ut lite – så har ju dagligvarusektorn trots detta som bransch haft tillväxt år efter år, även om det har varit turbulent.
En nyckel i det är att kunna vara snabbfotad och ha förmågan att ständigt ställa om.
2. Axfood driver dels butiker, dels en logistikdel. Berätta lite hur verksamheterna hänger ihop och hur er strategi ser ut?
Vår affärsidé är att ha tydliga och särskiljande butikskoncept som vi skapar synergi och kraft i genom samverkan i bakomliggande led, vilket ger både skala och effektivitet.
Vår unikitet i branschen är att vi spänner ganska brett i värdekedjan. Vi har både en stor andel egenägda butiker tillsammans med handlarägda butiker och samverkar bakom inom till exempel IT och hela vägen tillbaka till inköp och logistikledet inom Dagab.
Det här gör att vi kan skapa värde i flera delar i vår värdekedja. Det ger oss också skala och volym.
Men framförallt ger det oss möjlighet att möta kundernas olika behov.
Vi har Hemköp i det största segmentet som vi kallar ”traditionell livs” och som står för drygt halva dagligvarumarknaden.
Inom lågpris, som utgör runt 22-23 procent av totalmarknaden, har vi Willys och sedan november förra året har vi även City Gross inom stormarknadssegmentet, som står för resterande ungefär 27 procent av marknaden.
Vi har sedan en rätt lång tid tillbaka sett en formatförskjutning i branschen där traditionell livs går ned. Det är framförallt lågpris som tar andelar, men även stormarknadssegmentet växer.
Det är därför City Gross är väldigt viktig för oss, tidigare har vi inte konkurrerat med ICA Maxi och Stora Coop i det segmentet, men nu kan vi ge dem en match, även om vi har en resa att göra.
3. För ett par år sedan var det mycket prat om e-handel och automatisering inom livsmedelsbranschen, det känns som det stannat av lite, hur ser du på de investeringar som gjort där och möjligheterna att det blir en tillväxtdrivare framåt?
Man ska komma ihåg att e-handeln inom mat är extra komplex i och med att vi jobbar med både fryst, färskt och kolonial i snabba flöden.
E-handelns fick ju en väldig skjuts under pandemin men sen har e-handelsandelen gått ned, även om e-handeln fortfarande växer.
E-handeln i sig är absolut en viktig kanal för oss. Willys har en stark position och står för över 25 procent av maten online även om man har en lägre andel av totalmarknaden.
Fysiska butiker kommer även fortsatt att vara viktigare, men för oss handlar det om att möta kunden ur ett omni-kanalperspektiv. Alltså att finnas i alla kanaler där kunderna finns, det vill säga både i fysisk butik och online.
Samtidigt har det digitala kundmötet blivit allt viktigare. Det handlar om digitalisering och AI i exempelvis våra kundklubbar och kampanjprogram, hur vi ökar graden av personalisering eller hur vi sätter vårt sortiment.
Vi jobbar också allt mer med automation och AI inom både processer och logistik. Vårt lager i Bålsta har exempelvis en automationsgrad på 80 procent.
För Axfoods del står e-handeln hittills i år för 4,9 procent av Axfoods totala försäljning, för marknaden som helhet är motsvarande siffra 4,2 procent. Så vi har en högre e-handelsandel än marknaden i snitt, och har haft det under lång tid, mycket tack vare Willys click & collect-erbjudande.
Men för att sammanfatta så är e-handeln jätteviktigt för oss som en del i ett helhetserbjudande för våra kunder.
4. En betydande del av er tillväxt har drivits av Willys senaste åren som tagit marknadsandelar inom lågpris, vad talar för att den trenden kan fortsätta?
Willys har en unik position. Man är en lågprisaktör men man har också ett brett sortiment.
Willys position har faktiskt aldrig varit starkare än nu och har lyckats växa i både låg- och högkonjunktur.
Det hänger ihop med att vi hela tiden har förfinat konceptet och nu är vi inne i nästa generation, som vi kallar Willys 5.0. Målet är att ha ett ännu bredare sortiment där vi också satsar mer på färskvaror.
Willys har etablerat sig som Sveriges mest rekommenderade dagligvarukedja och har varit det under lång tid.
Vi märker exempelvis när vi nyetablerar butiker att vi kommer upp mycket snabbare i omsättning än vi har gjort tidigare, vilket understryker den starka positionen.
Samtidigt ser vi att Sverige har en låg andel lågpris i internationell jämförelse. En tredjedel av Sveriges kommuner saknar lågpris helt och det finns även marknader där vi skulle kunna lasta av befintliga Willys butiker genom förtätning och nyetablering eftersom vi ”spränger väggarna” i de butiker vi har.
Därav att jag ser en jättestor fortsatt potential i lågpris och för Willys.
Ett annat tillväxtfokus för oss är som sagt att ta oss in mer i stormarknadssegmentet. Den marknaden domineras i dag av ICA och Coop som har 90 procent tillsammans.
City Gross har runt 10 procent, så där vill vi såklart öka konkurrensen. Det är en väldigt viktig pusselbit i vår strategi och där ser vi en jättepotential.
Målet är att City Gross ska vara lönsamma någon gång under andra halvåret 2026 och här var vi glada över att vi hade tillväxt i både andra och tredje kvartalet i jämförbara butiker. Det är ett jättejobb som ska göras, och vi är mitt uppe i resan.
5. Ni har en lång historik med familjen Ax:son Johnson som största ägare, på vilket sätt skulle du säga att det präglar hur Axfood drivs och kulturen på företaget?
Det var ju Antonia (reds anmärkning: Ax:son Johnson) som bildade Axfood för 25 år sedan med syftet att skapa en utmanare inom dagligvaruhandeln.
Man sa att man skulle skapa ett tredje block med målet att utmana ICA och Coop med fokus på bra, prisvärd och hållbar mat.
Det goda företagandet och att vara en positiv samhällskraft var viktigt och det är fortfarande något som präglar oss i allra högsta grad. Det är liksom kärnan i vad vi gör.
Det är en form av demokratiserande i att skapa prisvärd och hållbar mat för alla som vi fått med oss av våra ägare.
Sen har ju Axel Johnson också en väldigt bred kompetens inom retail som är väldigt positiv för oss.
Jag skulle också säga att vår höga ambition inom hållbarhet är något som är viktigt för vår huvudägare.
Det handlar exempelvis om fossilfria transporter, att tillföra mer grön el genom solceller på lager och butiker men också att vi jobbar med att driva en hållbar förflyttning i produktion och konsumtion av mat. Att vara en positiv samhällskraft, ha sund kultur och sunda värderingar hos både ägare och medarbetare går för oss hand i hand med lönsamhet.
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
