Blandad kompott för svenska livsmedel – kyckling överraskar

Vd för Axfood, Simone Margulies och Scandi Standards vd Jonas Tunestål. (Foto: Fredrik Sandberg/TT/ Scandi Standard / Pressbild)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 23 okt. 2025Publicerad: 23 okt. 2025

Flera svenska livsmedelsbolag som Axfood och AAk har presenterat sina kvartalsrapporter, och bilden är varierande med både utmaningar och framgångar inom branschen.

Dagligvaruhandelsföretaget Axfood (börskurs Axfood) kom in något under analytikernas estimat för det tredje kvartalet 2025.

Rörelseresultatet landade på 1059 miljoner kronor, medan genomsnittet av analytikerestimat låg på 1098 miljoner. Även försäljningen på 22 286 miljoner kronor understeg förväntningarna på 22 509 miljoner.

Vinsten landade på 924 miljoner kronor, jämfört med 912 miljoner samma period i fjol.

Rörelsemarginalen blev 4,8 procent, marginellt under de väntade 4,9 procenten. Bolaget står dock fast vid sin investeringsplan på 1,6-1,7 miljarder kronor för helåret, men antal nyetableringar justeras ned från 10-15 till 9 egenägda butiker.

Axfood gör ny miljardinvestering

Axfood bygger ett nytt logistikcenter i Kungsbacka. Det handlar om en investering på tre miljarder som ska vara klar år 2030. Axfood (börskurs Axfood)

City Gross en utmaning för Axfood

En utmaning för bolaget är City Gross, där strukturkostnader nu beräknas uppgå till cirka 115 miljoner kronor, en ökning från tidigare bedömda 100 miljoner. Målet är att kedjan ska nå lönsamhet under andra halvåret 2026.

Läs även:
Willys: “Sluta stoppa lågpris”. Dagens PS

“City Gross har stor potential som en renodlad aktör inom stormarknad, ett attraktivt segment som fortsätter växa sin andel av marknaden. Med ett långsiktigt perspektiv nyttjar vi vårt kunnande och vår erfarenhet för att utveckla och stärka kedjan för framtiden”, skriver vd Simone Margulies i rapporten.

AAK i linje med prognos

Specialfettbolaget AAK (börskurs AAK) levererade resultat som stämde väl överens med förväntningarna. Omsättningen blev 11 498 miljoner kronor och rörelseresultatet 1 260 miljoner, något över estimatet på 1 245 miljoner.

Missa inte:
Banken tror på börsens chokladaktie: Ser 32 procents uppsida. Dagens PS

Volymerna minskade dock med två procent jämfört med föregående år, främst drivet av 8 procent lägre volym inom choklad- och konfektyrsegmentet.

Vd Johan Westman pekar på att högre livsmedelspriser pressat volymerna. För att motverka detta fokuserar bolaget på lokal tillväxt och kundanpassad produktutveckling.

Scandi Standard levererar stark tillväxt

Kycklingbolaget Scandi Standard (börskurs Scandi Standard) stack ut positivt med både ökad omsättning och vinst.

Omsättningen steg 11,4 procent till 3 723 miljoner kronor och rörelseresultatet ökade till 185 miljoner från 153 miljoner året innan.

Läs även:
Kyckling-vd:n om starka trenden som lyft Qviberg-aktien. Dagens PS

Den starka utvecklingen drevs främst av Ready-to-cook-segmentet där rörelsevinsten lyfte 43 procent till 159 miljoner kronor, tack vare stark efterfrågan på hemmamarknaderna. Ready-to-eat-segmentet backade däremot på grund av högre råvarukostnader och uppstartskostnader i Nederländerna.

Vd Jonas Tunestål uttrycker förtroende för fortsatt stark utveckling under fjärde kvartalet och 2026.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

