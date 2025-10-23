Blandad kompott för svenska livsmedel – kyckling överraskar

Dagligvaruhandelsföretaget Axfood (börskurs Axfood) kom in något under analytikernas estimat för det tredje kvartalet 2025.

Rörelseresultatet landade på 1059 miljoner kronor, medan genomsnittet av analytikerestimat låg på 1098 miljoner. Även försäljningen på 22 286 miljoner kronor understeg förväntningarna på 22 509 miljoner.

Vinsten landade på 924 miljoner kronor, jämfört med 912 miljoner samma period i fjol.

Rörelsemarginalen blev 4,8 procent, marginellt under de väntade 4,9 procenten. Bolaget står dock fast vid sin investeringsplan på 1,6-1,7 miljarder kronor för helåret, men antal nyetableringar justeras ned från 10-15 till 9 egenägda butiker.

City Gross en utmaning för Axfood

En utmaning för bolaget är City Gross, där strukturkostnader nu beräknas uppgå till cirka 115 miljoner kronor, en ökning från tidigare bedömda 100 miljoner. Målet är att kedjan ska nå lönsamhet under andra halvåret 2026.

“City Gross har stor potential som en renodlad aktör inom stormarknad, ett attraktivt segment som fortsätter växa sin andel av marknaden. Med ett långsiktigt perspektiv nyttjar vi vårt kunnande och vår erfarenhet för att utveckla och stärka kedjan för framtiden”, skriver vd Simone Margulies i rapporten.