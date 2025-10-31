160 000 procent plus på 60 år – här är fondens toppval inför 2026

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

2. Du förvaltar även en Europafond – hur skulle du sammanfatta marknadsläget där just nu, hur står vi oss mot USA?

Jag känner att Europa, precis som Sverige, ändå rör sig åt rätt håll. Även om vi kanske rör oss sakta.

I USA känner jag däremot att de rör sig åt fel håll. Men även det är sakta. Det är ju bara AI som drar egentligen. Men policymässigt känns ju som det går åt fel håll.

Ser man till 2025 så har framför allt den europeiska banksektorn gått oerhört starkt.

ANNONS

Lite elakt uttryckt kan man dock säga att det egentligen är de ”sämsta bankerna” lite mer söderut som gått bäst. Att vi övergett nollräntepolitiken i Europa har betytt mycket.

Vissa banker har stigit 80-90 procent där medan lite längre norrut, som i Nederländerna, så har bankerna ”bara” gått 40 procent, vilket fortfarande är bra.

Sen har ju flera cykliska bolag i Europa också gått starkt. Det verkar som att särskilt amerikanska investerare har trott på att cykliska aktier ska lyfta på de stora stimuleringar som Europa nu gör.

Med cykliskt menar jag generell industrin, som exempelvis tyska Siemens. Siemens Energy har ju gått väldigt bra, visst de har lite datacenter men de har också gasgenerator och annat.

ABB (börskurs ABB) och också gått fantastiskt bra medan svensk verkstad som sagt gått betydligt svagare i snitt.

Europeiska försvarsaktier har ju också stigit rejält i år som alla vet. Det är också en sektor som gynnats av de stora investeringar som görs.

3. Storbankerna har haft ett starkt 2025, ni har Handelsbanken som ett stort innehav, vad är det du särskilt gillar med den aktien?

Om vi skulle backa bandet några år så hade du sett att vi hade Nordea (börskurs Nordea) och SEB (börskurs SEB) som största bankinnehav istället.

ANNONS

Men sen ett något år har vi bytt till Handelsbanken (börskurs Handelsbanken) och även en del Swedbank (börskurs Swedbank).

Att vi gillat Handelsbanken lite extra sedan en tid är egentligen av värderingsskäl.

För ett par år sedan sågs det som den mest riskfyllda banken för att man hade så mycket fastighetskrediter. Investerare såg framför sig en krasch på fastighetsmarknaden vilket påverkade aktiens värdering.

Nu har ju Handelsbanken och många andra banker i Sverige haft ett väldigt bra börsår. Så den stora omvärderingen i banksektorn har väl på ett sätt redan skett.

Vi tyckte det kändes överdrivet och även om vi inte var inte superpositiva till fastighetsaktier så trodde vi inte att de skulle gå i konkurs och orsaka kreditförluster. Och då borde inte Handelsbanken heller gå omkull. Det var så vi resonerade.

Nu har ju Handelsbanken och många andra banker i Sverige haft ett väldigt bra börsår. Så den stora omvärderingen i banksektorn har väl på ett sätt redan skett.

Värderingarna är inte jättehöga men det är i alla fall mycket dyrare än det var för tre år sedan.

Med det sagt ser bank helt ok ut på en absolut basis men vänder konjunkturen upp kommer verkstadsbolagen gå bättre. Det är inte osannolikt att vi i ett sånt läge viktar ner bank till förmån för mer konjunkturkänsliga bolag.

4. Vilka sektorer tror du har förutsättningar att bli de starkaste 2026, något innehav du adderat eller ökat i nyligen?

ANNONS

Branschmässigt är det nästan svårt men en sak som man ser tydligt är att vi har en väldigt expansiv budget i Sverige. Hushållen borde få det väldigt mycket bättre.

Så om du tänker konsumtionsaktier så finns det i alla fall ett par renodlade svenska bets.

Bolag som Revolution Race (börskurs RVRC), och den typen av handelsbolag borde ju ha framtiden för sig. Nu är ju i och för sig Tyskland deras största marknad men de är ju stora även i Sverige och Norden.

Plus att den dollarförsvagning som skett inte riktigt syns i deras bruttomarginaler ännu eftersom man köpte in grejerna för sex till nio månader sedan.

Det är ju en faktor som kommer att gynna alla handelsbolag, även H&M (börskurs H&M).

Tittar man på verkstadssektorn så är det nog lite mer spretigt där tycker jag.

Sandvik har nästan gått för bra, upp 20 procent på en månad, så där är vi faktiskt lite underviktade just nu.

Däremot har vi ökat i Alfa Laval (börskurs Alfa Laval) sista tiden. Vi tycker att det är sällan man får en chans att köpa Alfa Laval på de här värderingsnivåerna så de har vi dragit upp till 4 procent av fonden.

ANNONS

Vi gillar framför allt deras verksamhet inom värmeväxlare. De används ju till allt numera och inte minst till datacenter där man ska kyla med vätska. Energi överlag är en växande marknad.

Vi var skeptiska till Atlas Copco (börskurs Atlas Copco) länge för att den har varit dyr, men det har ju blivit ett av våra större innehav på sistone.

Vi är faktiskt underviktade i Volvo lastvagnar också även om jag skulle gissa att Volvo kanske kommer tillbaka under 2026.

Om man vill ha amerikansk exponering, som jag i grunden tycker man bör undvika som sagt, så gillar jag ändå Assa Abloy (börskurs Assa Abloy) som gjorde det otroligt bra.

De har lyckats väldigt väl trots en svag byggkonjunktur och har nu den bästa marginalen på tio år.

5. Ni firade nu i veckan 60 år som fondbolag, Sveriges äldsta, vad är Aktie-Ansvars historia för den som inte känner till?

Vi är sprungna ur nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen.

Det satte också sin prägel på investeringsfilosofin där vi redan från starten har haft tydliga etiska regler kring vad vi får investera i. Långt innan alla andra började med ”hållbara” investeringar.

Vapen, alkohol, tobak är exempelvis helt uteslutet.

ANNONS

Det har också gjort att vi varit aktiva investerare från dag ett. Det går ju inte att ha en index-fond om du vill vara säker på att utesluta vissa typer av verksamheter.

Det har varit en fantastisk utveckling i Sverigefonden sedan starten 1965 med en totalavkastning på närmare 160 000 procent eller nära 13 procent per år.

Det är den magiska ränta-på-ränta effekten som gjort sitt underverk.

I dag har vi totalt sex olika fonder inom Aktie-Ansvar.

