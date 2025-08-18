Vad händer om USA börjar ljuga om ekonomiska data? Frågan har väckts i USA sedan Trump avskedade statistikchefen som redovisade ”fel”.
Är USA stort nog för att kunna ljuga?
Att Donald Trump är en notorisk lögnare är vid det här laget väl belagt i världens alla faktakontroller.
Den egenskapen har följt honom i ämbetet som USA:s president och när Trump avskedade chefen för US Bureau of Labor Statistics för att arbetsmarknadsstatistiken inte var nog bra, klev han över en gräns till.
Efter avskedandet har Trump nominerat en ny person för att leda statistikenheten, underförstått med förhoppningen att statistiken framöver ska se ut som Trump vill.
Det har väckt frågan i USA om vad som skulle hända om USA allmänt började förfalska ekonomiska data.
Trump-regimen säger, naturligtvis, att avskedandet av statistikchefen Erika McEntarfer inte handlade om politik utan bara om att göra data mer rigorösa och korrekta.
Ekonomer varnar dock för att USA står vid ett vägskäl.
”Det finns ingen ersättning för trovärdig statlig data”, säger Michael Heydt, ledande statistikanalytiker på kreditvärderingsinstitutet Morningstar DBRS, hos CNN.
Statistiken dög inte för Trump: “Vill ha sitt eget folk”. Dagens PS
Led av konsekvenserna flera år
CNN refererar till hur det gick för två länder som valde den vägen, Grekland och Argentina.
Grekland fejkade sig in i eurozonen och Argentina är än i dag indraget i juridiska strider om de falska siffror man själv presenterade.
Grekland erkände 2004 att man förfalskat siffror om sitt nationella underskott och statsskuld för att klara inträdeskraven i eurozonen tre år tidigare, 2001.
Det stannade inte där. När ekonomen Andreas Georgiou utsågs till chef för Greklands statistikmyndighet 2010, beslutade han arbeta för att publicera siffror på statens underskott som stämde med verkligheten.
Det ledde till år av rättsliga strider och till att Georgiou åtalades för den statistik han presenterat.
Förvärrade finanskrisen
Situationen förvärrade effekterna av den globala finanskrisen avsevärt för Grekland, där långivare som var oroliga över de korrekta siffror som publicerats, drog sig tillbaka och krävde allt högre räntor för att förse Grekland med kapital.
I Argentina har anklagelser om opålitlig ekonomisk statistik plågat Latinamerikas tredje största ekonomi i decennier och skrämt bort investerare.
Dåvarande presidenten Nestor Kirchner degraderade den ansvariga för inflationsdata 2007, för att hon korrekt rapporterat stigande priser.
”Världens största ekonomi”
USA är långt i från att kopiera något av scenarierna, menar Robert Shapiro, ordförande för Sonecon och tidigare biträdande handelsminister under Bill Clinton.
När de falska uppgifterna avslöjades i Argentina och Grekland var ekonomierna redan i uselt skick, påpekar Shapiro.
Den amerikanska ekonomin växer och hade en årlig tillväxttakt på 3 procent andra kvartalet.
”Vi är världens största ekonomi och världens största finansiella centrum”, konstaterar Shapiro.
Skapar frågetecken
Avskedandet av statistikchefen Erika McEntarfer har ändå skapat en omfattande debatt, där den mer seriösa delen handlar om hur myndigheten får sina data och konstruerar sina ekonomiska modeller, säger Kathryn Rooney Vera, chefsstrateg och ekonom hos Stone X.
“Flera ekonomer och forskargrupper som jag personligen samarbetar med har flaggat dessa som strukturella problem med data långt före Trumps inblandning eller avskedandet av BLS-chefen”, säger Rooney Vera hos CNN.
Stora, tidigare revideringar i myndighetens data har väckt oro. I augusti 2024 gjordes, exempelvis, en revidering som visade att USA skapat 818 000 färre jobb det senaste året än vad som tidigare rapporterats.
Hårda kritiken: “Trump agerar som en kung”. Dagens PS
Experter varnar: Världen kommer inte att lita på vår statistik. Realtid
