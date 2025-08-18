Är USA stort nog för att kunna ljuga?

Att Donald Trump är en notorisk lögnare är vid det här laget väl belagt i världens alla faktakontroller.

Den egenskapen har följt honom i ämbetet som USA:s president och när Trump avskedade chefen för US Bureau of Labor Statistics för att arbetsmarknadsstatistiken inte var nog bra, klev han över en gräns till.

Efter avskedandet har Trump nominerat en ny person för att leda statistikenheten, underförstått med förhoppningen att statistiken framöver ska se ut som Trump vill.

Det har väckt frågan i USA om vad som skulle hända om USA allmänt började förfalska ekonomiska data.

Trump-regimen säger, naturligtvis, att avskedandet av statistikchefen Erika McEntarfer inte handlade om politik utan bara om att göra data mer rigorösa och korrekta.

Ekonomer varnar dock för att USA står vid ett vägskäl.

”Det finns ingen ersättning för trovärdig statlig data”, säger Michael Heydt, ledande statistikanalytiker på kreditvärderingsinstitutet Morningstar DBRS, hos CNN.

Led av konsekvenserna flera år

CNN refererar till hur det gick för två länder som valde den vägen, Grekland och Argentina.

Grekland fejkade sig in i eurozonen och Argentina är än i dag indraget i juridiska strider om de falska siffror man själv presenterade.

Grekland erkände 2004 att man förfalskat siffror om sitt nationella underskott och statsskuld för att klara inträdeskraven i eurozonen tre år tidigare, 2001.

Det stannade inte där. När ekonomen Andreas Georgiou utsågs till chef för Greklands statistikmyndighet 2010, beslutade han arbeta för att publicera siffror på statens underskott som stämde med verkligheten.

Det ledde till år av rättsliga strider och till att Georgiou åtalades för den statistik han presenterat.