Anthropic tar in 81,3 miljarder dollar i en rekordnotering och värderas till 1 500 miljarder dollar. Bakom affären döljer sig ovanliga maktförhållanden och miljardvinster för anställda.
5 oväntade detaljer bakom Anthropics rekordnotering
Anthropic, bolaget bakom AI-tjänsten Claude, skriver börshistoria när aktien börjar handlas på Nasdaq under torsdagen. Introduktionskursen landade på 83 dollar – över det tidigare prisintervallet på 70–78 dollar.
Själva börsintroduktionen tillför bolaget 81,3 miljarder dollar. Med en separat privat placering på ytterligare 26 miljarder dollar uppgår affären till totalt 107,3 miljarder dollar. Värderingen landar på omkring 1 500 miljarder dollar.
Men det finns flera detaljer i prospektet som gör noteringen särskilt intressant ur ett investerarperspektiv, skriver den tyska affärstidningen Handelsblatt.
Grundarna behåller makten
Trots att Anthropic nu får en bred krets av börsägare kommer grundarna att behålla kontrollen.
De sju medgrundarna säkrar tillsammans 50,1 procent av rösterna genom en särskild aktieklass.
Det innebär att vanliga aktieägare får mycket begränsat inflytande över bolagets beslut. En separat konstruktion, Long-Term Benefit Trust, har dessutom makt att utse och avsätta en majoritet av styrelsen.
Anthropic motiverar upplägget med att det ska skydda bolagets långsiktiga uppdrag och minska risken för fientliga uppköp.
Tusentals anställda blir miljonärer
Börsnoteringen skapar också enorma privata förmögenheter.
Enligt Reuters uppskattar analysföretaget Sacra att omkring 2 800 nuvarande och tidigare anställda kan ha minst en miljon dollar i intjänade aktier.
Private Share-marknadsplatsen Hill bedömer att 598 anställda kan sitta på aktieinnehav värda minst 100 miljoner dollar vardera.
Uppskattningarna bygger på offentliga uppgifter och är inte individuellt verifierade. Anthropics prospekt visar dock att de anställdas aktieoptioner hade orealiserade vinster på totalt 119 miljarder dollar den 30 september.
AI skriver bolagets egen kod
Anthropic uppger att den egna AI-modellen Claude skriver över 80 procent av bolagets nya programkod. Utvecklarna styr i stället AI-agenter som kan arbeta även nattetid.
Bolaget hade omkring 5 300 anställda i slutet av september. På årsbasis uppgick omsättningen till mer än 6,6 miljoner dollar per anställd, enligt Handelsblatt.
Uppgiften om kodproduktionen kommer dock från bolaget självt och har inte kunnat verifieras oberoende.
Nästan hälften av intäkterna går via konkurrenterna
En annan överraskning är Anthropics beroende av de stora molnbolagen.
Under första halvåret 2026 kom 48 procent av Anthropics intäkter från försäljning via molnplattformar som drivs av Amazon, Google och Microsoft.
Bolagen är dessutom investerare, leverantörer av datorkraft och konkurrenter till Anthropic. De tar också ut avgifter för att förmedla kundernas betalningar.
Reuters har tidigare pekat ut beroendet av teknikjättarna som en central risk i bolagets börsprospekt.
Större än hela dotcom-boomen
Värderingen på 1 500 miljarder dollar sätter noteringen i ett historiskt perspektiv.
Under IT-boomen 1999–2000 börsnoterades 856 bolag med ett sammanlagt börsvärde på 1 290 miljarder dollar vid första handelsdagen.
Anthropic värderas alltså högre än dessa bolag tillsammans.
Jämförelsen bygger på nominella dollarvärden och tar inte hänsyn till inflationen.
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