Själva börsintroduktionen tillför bolaget 81,3 miljarder dollar. Med en separat privat placering på ytterligare 26 miljarder dollar uppgår affären till totalt 107,3 miljarder dollar. Värderingen landar på omkring 1 500 miljarder dollar.

Men det finns flera detaljer i prospektet som gör noteringen särskilt intressant ur ett investerarperspektiv, skriver den tyska affärstidningen Handelsblatt.

Grundarna behåller makten

Trots att Anthropic nu får en bred krets av börsägare kommer grundarna att behålla kontrollen.

De sju medgrundarna säkrar tillsammans 50,1 procent av rösterna genom en särskild aktieklass.

Det innebär att vanliga aktieägare får mycket begränsat inflytande över bolagets beslut. En separat konstruktion, Long-Term Benefit Trust, har dessutom makt att utse och avsätta en majoritet av styrelsen.

Anthropic motiverar upplägget med att det ska skydda bolagets långsiktiga uppdrag och minska risken för fientliga uppköp.