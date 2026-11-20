VECKANS VINNARE. Anthropics historiska börsnotering har gjort sju av grundarna ännu rikare. Deras aktieinnehav värderas till omkring 20 miljarder dollar vardera efter AI-bolagets börsdebut.
Gjorde börsdebut – då blev sju AI-grundare stormrika över en natt
Det blev en historisk börsdebut för Anthropic på Nasdaq i torsdags. AI-bolaget bakom chatboten Claude satte rekord för en börsnotering och gav grundarna en rejäl värdeökning på sina aktieinnehav.
Sju personer står bakom framgången. Däribland syskonen Dario och Daniela Amodei som grundade Anthropic 2021 efter att ha lämnat konkurrenten OpenAI.
Enligt Reuters värderas grundarnas individuella aktieinnehav till mellan 19,76 och 20,07 miljarder dollar, baserat på introduktionskursen 83 dollar. Tillsammans motsvarar innehaven drygt 139 miljarder dollar – eller cirka 1 418 miljarder kronor. Det motsvarar 1,42 biljoner kronor.
Det handlar om Dario Amodei, vd för Anthropic, hans syster Daniela Amodei, bolagets ordförande, samt medgrundarna Tom Brown, Sam McCandlish, Christopher Olah, Jack Clark och Jared Kaplan.
Jack Clark skrev Dagens PS om i veckan. Han gick nämligen från att arbeta som techreporter till att bygga ett av världens mest uppmärksammade AI-bolag.
Börsdebuten blev historisk
Anthropic satte introduktionskursen till 83 dollar per aktie, klart över det tidigare intervallet på 70–78 dollar. När handeln inleddes rusade aktien till nästan 115 dollar innan den stängde på 97,17 dollar – en uppgång på 17,1 procent.
Det gav bolaget ett börsvärde på omkring 1 750 miljarder dollar vid stängning, enligt Associated Press (20 november 2026).
När USA-börsen öppnade på fredagen vände dock aktiekursen ner igen och Anthropic rasade 9 procent, enligt EFN.
Oavsett börskus har noteringen gjort många anställda till mångmiljonärer. Enligt CBS News kan en typisk anställd ha aktier värda över 40 miljoner dollar efter noteringen.
Miljardärerna lovar bort förmögenheten
Det finns också en annan sida av framgångssagan.
Grundarna har tidigare sagt att de tänker skänka 80 procent av sina aktieinnehav till välgörenhet. Löftet är frivilligt och innebär ingen omedelbar överföring av hela förmögenheten.
Anthropic har dessutom en bolagsstruktur som ska väga aktieägarnas intressen mot samhällsnyttan. Det blir en särskild utmaning när bolaget nu ska leva upp till börsens krav på avkastning.
I bolagets börsprospekt hos amerikanska finansinspektionen SEC beskrivs den särskilda bolagsstrukturen och dess uppdrag.
Grundarnas förmögenheter var redan betydande före noteringen. I oktober värderade Bloomberg deras innehav till över 13 miljarder dollar vardera.
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