Sju personer står bakom framgången. Däribland syskonen Dario och Daniela Amodei som grundade Anthropic 2021 efter att ha lämnat konkurrenten OpenAI.

Enligt Reuters värderas grundarnas individuella aktieinnehav till mellan 19,76 och 20,07 miljarder dollar, baserat på introduktionskursen 83 dollar. Tillsammans motsvarar innehaven drygt 139 miljarder dollar – eller cirka 1 418 miljarder kronor. Det motsvarar 1,42 biljoner kronor.

Det handlar om Dario Amodei, vd för Anthropic, hans syster Daniela Amodei, bolagets ordförande, samt medgrundarna Tom Brown, Sam McCandlish, Christopher Olah, Jack Clark och Jared Kaplan.

Jack Clark skrev Dagens PS om i veckan. Han gick nämligen från att arbeta som techreporter till att bygga ett av världens mest uppmärksammade AI-bolag.

Börsdebuten blev historisk

Anthropic satte introduktionskursen till 83 dollar per aktie, klart över det tidigare intervallet på 70–78 dollar. När handeln inleddes rusade aktien till nästan 115 dollar innan den stängde på 97,17 dollar – en uppgång på 17,1 procent.

Det gav bolaget ett börsvärde på omkring 1 750 miljarder dollar vid stängning, enligt Associated Press (20 november 2026).

När USA-börsen öppnade på fredagen vände dock aktiekursen ner igen och Anthropic rasade 9 procent, enligt EFN.

Oavsett börskus har noteringen gjort många anställda till mångmiljonärer. Enligt CBS News kan en typisk anställd ha aktier värda över 40 miljoner dollar efter noteringen.