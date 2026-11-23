När oron för AI-aktierna växer börjar stora placerare dra ned risken och flytta kapital till mer defensiva delar av marknaden. Det kan skapa en ny våg av kursfall och slå mot svenska småsparare.
Storinvesterare flyr AI-aktier – småspararna riskerar ny smäll
Börsraset på Wall Street har fått institutionella investerare att tänka om.
När teknikaktier som Nvidia och andra AI-jättar tappar mark försöker stora kapitalförvaltare minska sin exponering. Kapitalet söker sig i stället mot tryggare placeringar som statsobligationer, banker, teleoperatörer och verkstadsbolag.
Det är en utveckling som kan förstärka nedgången. När stora placerare säljer samtidigt uppstår ett tryck på aktierna som går utöver vad bolagens fundamentala utveckling motiverar.
”Jag jobbar bara med stora institutioner och de kan bara ta en viss mängd risk. Det innebär att i rådande börssentiment måste de repositionera sig”, säger Martin Guri, aktiestrateg på investmentbanken Kepler Cheuvreux, till Dagens industri.
Han beskriver hur teknikbolagen väger tungt i de amerikanska börsindexen. När institutionerna vill minska risken finns det få naturliga köpare på andra sidan.
”När stora placerare går från ett offensivt till ett mer defensivt tänkande och byter sida på båten samtidigt omsätts otroligt mycket aktier”, säger han till tidningen.
Miljarder lämnar teknikaktierna
Utvecklingen syns även i internationella investerarundersökningar. Enligt Bank of Americas novemberundersökning bland fondförvaltare har deras övervikt i teknikaktier minskat från 37 till 12 procent på en månad. Det är den kraftigaste nedväxlingen sedan juni 2006, enligt Reuters.
Undersökningen omfattar 169 investerare med sammanlagt 461 miljarder dollar under förvaltning. Investerarna har också ökat intresset för obligationer. En rekordstor andel anser att företagen investerar för mycket pengar i AI.
Även kapitalförvaltaren Amundi konstaterar i sin marknadsanalys för november att investerare roterar ut ur AI-relaterade aktier. Marknaden granskar allt hårdare om de enorma investeringarna i AI-infrastruktur verkligen kommer att generera tillräckliga vinster och kassaflöden.
Risken för en ny säljvåg
För svenska småsparare kan kapitalrotationen få konsekvenser även utanför tekniksektorn. När stora internationella placerare gör om sina portföljer kan kursrörelserna sprida sig till andra sektorer och marknader.
Robert Bergqvist, senior ekonom på SEB, pekar i Dagens industri på att säsongseffekter och behovet av att säkra vinster från andra tillgångsslag kan skapa likviditetsbrist.
”När många behöver säkra hem vinster från andra tillgångsslag som guld och andra råvaror inför rapporter uppstår en likviditetsbrist i marknaden”, säger han.
Dagens Næringsliv rapporterar att Goldman Sachs panikindikator nådde 9,8 av 10 under fredagens börshandel. Banken ser möjligheter att börja öka risken efter den kraftiga utförsäljningen, men varnar för att nedgången kan fortsätta.
Hedgefonder har minskat sin aktieexponering tre veckor i rad. Goldman Sachs varnar också för att investerare fortfarande har stora aktiepositioner och att förväntade räntehöjningar kan öka pressen på börsen.
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