Det är en utveckling som kan förstärka nedgången. När stora placerare säljer samtidigt uppstår ett tryck på aktierna som går utöver vad bolagens fundamentala utveckling motiverar.

”Jag jobbar bara med stora institutioner och de kan bara ta en viss mängd risk. Det innebär att i rådande börssentiment måste de repositionera sig”, säger Martin Guri, aktiestrateg på investmentbanken Kepler Cheuvreux, till Dagens industri.

Han beskriver hur teknikbolagen väger tungt i de amerikanska börsindexen. När institutionerna vill minska risken finns det få naturliga köpare på andra sidan.

”När stora placerare går från ett offensivt till ett mer defensivt tänkande och byter sida på båten samtidigt omsätts otroligt mycket aktier”, säger han till tidningen.

Miljarder lämnar teknikaktierna

Utvecklingen syns även i internationella investerarundersökningar. Enligt Bank of Americas novemberundersökning bland fondförvaltare har deras övervikt i teknikaktier minskat från 37 till 12 procent på en månad. Det är den kraftigaste nedväxlingen sedan juni 2006, enligt Reuters.

Undersökningen omfattar 169 investerare med sammanlagt 461 miljarder dollar under förvaltning. Investerarna har också ökat intresset för obligationer. En rekordstor andel anser att företagen investerar för mycket pengar i AI.

Även kapitalförvaltaren Amundi konstaterar i sin marknadsanalys för november att investerare roterar ut ur AI-relaterade aktier. Marknaden granskar allt hårdare om de enorma investeringarna i AI-infrastruktur verkligen kommer att generera tillräckliga vinster och kassaflöden.