Lovable-duon sålde en bråkdel och fick 100 miljoner var

I Fabian Hedins bokslut står att bolaget under året har förvärvat andelar i ett onoterat bolag från sin egen aktieägare till pris under marknadsvärdet och att andelarna omgående har avyttrats vidare till externa parter för marknadsvärdet, med väsentlig kapitalvinst som följd, enligt Breakit.

Vinsterna avser året före omvärderingen

I december 2025 värderades Lovable till 6,6 miljarder dollar, cirka 62,4 miljarder kronor. Den 12 augusti i år tog bolaget in 400 miljoner dollar till 13,3 miljarder dollar, motsvarande 125,8 miljarder kronor.

Duon bör äga drygt 23 procent efter sommarrundan, enligt Breakits beräkningar delvis byggda på Forbes-uppgifter. Mot ett sådant innehav motsvarar 100 miljoner kronor en bråkdel av en procent.

Vibe coding rör sig snabbt

SpaceX slutförde den 14 augusti sitt köp av Cursor i en aktieaffär värd 60 miljarder dollar, motsvarande cirka 567,7 miljarder kronor, enligt bolagets SEC-anmälan.

Cursor är en AI-driven kodredigerare som hjälper professionella utvecklare att skriva, förstå och ändra kod genom instruktioner i vanligt språk, till skillnad från Lovable som riktar sig till användare utan programmeringskunskaper.

Barclays har varnat för att flera vibecoding-bolag kan vila på svag underliggande ekonomi, eftersom stora delar av intäkterna kommer från kortlivade användare.

PS analys

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Handlar det om Lovable-aktier är det ett moget drag av Anton Osika och Fabian Hedin. Hundra miljoner i ett eget ägarbolag börjar arbeta direkt, oberoende av vad som händer med plattformen.

Resten sitter kvar i en kategori där nästa genombrott lika gärna kan komma från en ny modellutvecklare. Lovable-duon kommer inte vara ensamma om att ta ut miljoner ur sina AI-bolag de kommande åren.

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