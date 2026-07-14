Kursrusningen i juni gjorde Elon Musk till dollarbiljonär och SpaceX till ett jätteföretag. Men därefter har det gått betydligt trögare för aktien.
SpaceX-aktien hade raketfart – nu växer skepsisen
En månad efter SpaceX historiska börsnotering har aktien tappat en stor del av den första kursrusningen.
Trots en rekordstart har investerarnas fokus skiftat från förväntningar på artificiell intelligens till bolagets nuvarande affärsmodell och framtida lönsamhet.
När SpaceX noterades på Nasdaq den 12 juni sattes introduktionskursen till 135 dollar per aktie.
Sågs som en AI-satsning
Aktien steg omedelbart till 150 dollar och nådde som högst 176 dollar under den första handelsdagen innan den stängde på 160,95 dollar, skriver BBC.
Under den följande veckan fortsatte uppgången och aktien nådde en topp på 225 dollar, vilket tillfälligt gjorde SpaceX större än både Amazon och Microsoft sett till börsvärde.
Den starka utvecklingen drevs delvis av att investerare såg bolaget som en AI-satsning.
Tidigare i år köpte SpaceX Elon Musks AI-bolag xAI, numera kallat SpaceXAI, och har även börjat hyra ut datacenterkapacitet till andra teknikföretag.
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Föll på besked
Sedan dess har aktien vänt ned. Efter den första handelsmånaden handlades den kring 145 dollar, cirka 35 procent under toppnivån och 18 procent lägre än den högsta kursen under introduktionsdagen.
Kursfallet innebär att många småsparare som köpte aktien under de första handelsdagarna nu ligger på minus.
Samtidigt har investerare i börsintroduktionen och personer som ägde aktier före noteringen fortfarande betydande vinster.
Analytiker pekar på att marknaden i allt högre grad värderar SpaceX utifrån dess nuvarande verksamhet, där raketuppskjutningar och satellitnätverket Starlink fortfarande står för huvuddelen av intäkterna.
När Starlink nyligen sänkte priserna i Memphis föll aktien med omkring åtta procent samma dag.
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Redovisade förlust
Investerarna riktar nu blickarna mot bolagets första kvartalsrapport som väntas i början av augusti. Rapporten blir den första möjligheten att bedöma SpaceX ekonomi som börsnoterat bolag.
Samtidigt löper den så kallade lock-up-perioden ut, vilket innebär att anställda som fått aktier som ersättning får möjlighet att sälja sina innehav. Ett ökat utbud av aktier kan bidra till fortsatt stora kursrörelser.
Förra året omsatte SpaceX omkring 18 miljarder dollar och redovisade fortfarande förlust.
Elon Musk har samtidigt sagt att bolaget siktar på att nå en årlig omsättning på 1 000 miljarder dollar till 2030, ett mål som många bedömare beskriver som mycket ambitiöst.
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