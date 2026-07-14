SpaceX-aktien hade raketfart – nu växer skepsisen

Föll på besked

Sedan dess har aktien vänt ned. Efter den första handelsmånaden handlades den kring 145 dollar, cirka 35 procent under toppnivån och 18 procent lägre än den högsta kursen under introduktionsdagen.

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Kursfallet innebär att många småsparare som köpte aktien under de första handelsdagarna nu ligger på minus.

Samtidigt har investerare i börsintroduktionen och personer som ägde aktier före noteringen fortfarande betydande vinster.

Analytiker pekar på att marknaden i allt högre grad värderar SpaceX utifrån dess nuvarande verksamhet, där raketuppskjutningar och satellitnätverket Starlink fortfarande står för huvuddelen av intäkterna.

När Starlink nyligen sänkte priserna i Memphis föll aktien med omkring åtta procent samma dag.

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Redovisade förlust

Investerarna riktar nu blickarna mot bolagets första kvartalsrapport som väntas i början av augusti. Rapporten blir den första möjligheten att bedöma SpaceX ekonomi som börsnoterat bolag.

Samtidigt löper den så kallade lock-up-perioden ut, vilket innebär att anställda som fått aktier som ersättning får möjlighet att sälja sina innehav. Ett ökat utbud av aktier kan bidra till fortsatt stora kursrörelser.

Förra året omsatte SpaceX omkring 18 miljarder dollar och redovisade fortfarande förlust.

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Elon Musk har samtidigt sagt att bolaget siktar på att nå en årlig omsättning på 1 000 miljarder dollar till 2030, ett mål som många bedömare beskriver som mycket ambitiöst.

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