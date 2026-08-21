Saab:s vd: "Det kan bli rätt mycket pengar"

”Det rör på sig”

”Visst rör det på sig, men man har kanske inte formerat sig så att man springer tillräckligt fort”, resonerar Micael Johanson till Dagens PS när han klivit av scenen.

Han syftar då bland annat på ett integrerat missilförsvar, en så kallad ”dome”, som det visserligen har tagits initiativ till både i Frankrike och Tyskland men ännu inte materialiserats.

”Det rör på sig men kanske inte kommer till skott så fort som man skulle vilja”, säger Saab-vd:n apropå det flaggskeppsprojekt han efterlyste redan våren 2025.

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Flera stororder senaste året

Samtidigt fortsätter det blåsa stark medvind för vår svenska försvarspärla då bolaget har fyllt orderboken med flera rekordstora affärer det senaste året.

Störst är Polens beställning av tre A26-ubåtar, värd cirka 47 miljarder kronor – en av Saabs största exportaffärer någonsin, vilket Dagens PS tidigare skrivit om.

Därtill en jätteorder i Frankrike av Global Eye och affärer i Tyskland.

Nyligen konstaterades att aktien nu intagit positionen som världens bästa försvarsaktie.

”Går inte tillräckligt fort”

Den starka orderingången ska dock inte förväxlas med det flaggskeppsprojekt som Saabs vd önskar.

”Det är en annan sak att vi börjar skapa relationer med länder där vi skapar ömsesidiga förmågor inom vissa områden”, säger han och ser det som ett positivt tecken men tillägger;

”Inom de gap vi har så går det dock inte tillräckligt fort”.

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Saab:s vd: ”Vi har mycket att bidra med”

För de tusentals småsparare som i dag är ägare av Saab:s aktie betyder det att det kan finnas potential till ännu större orders framöver.

”Blir det skala och vi är med i en industriell konstellation som ska hjälpa till att bygga upp det så kan det såklart blir rätt mycket pengar som ska läggas på det”, säger Micael Johansson om möjligheterna framåt.

”Då vill vi absolut som en av de större spelarna i Europa vara med på det och Saab har ju en bred kompetens med mycket att bidra med”.

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