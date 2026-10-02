Ansvarsfullt ägande läggs under avkastningsjakten i norska oljefonden

Hon byggde upp funktionen

Smith Ihenacho har beslutat att lämna Norges Bank Investment Management efter nio år. Hon fortsätter som direktör för ägarskap och efterlevnad ut året, framgår av fondens eget pressmeddelande.

Hon kom till fonden 2017 som chef för avdelningen för aktivt ägande och byggde enligt fonden upp ett litet team till en av de mest inflytelserika funktionerna för ansvarsfull förvaltning i den globala investerarvärlden.

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I januari 2018 befordrades hon till direktör och blev medlem av fondens ledningsgrupp och investeringskommitté.

Branschtidningen IPE var bland de första att rapportera om avgången internationellt.

Därför angår det svenska sparare

Oljefonden äger små poster i tusentals börsbolag över hela världen. Det betyder att den sitter som delägare i i stort sett alla stora bolag som också finns i en vanlig svensk globalfond.

Och den röstar. Fondens röstning och bolagsdialog är ett av de mest inflytelserika exemplen på ägarstyrning som finns, och många mindre förvaltare följer dess linje.

När ansvaret för den funktionen flyttas in under den del av organisationen som har avkastningsuppdraget är det alltså en förändring som kan märkas i hur de bolag du äger via fonder styrs.

Två sätt att se på omstöpningen

Fondens egen läsning är att närheten stärker ägararbetet: den som förvaltar pengarna och den som för dialogen med bolagen sitter nu i samma avdelning.

Den kritiska läsningen, som norska Dagens Næringsliv sammanfattar i sin rubrik, är att ansvarsfull förvaltning nu läggs under aktiesidan.

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Vilken av tolkningarna som håller avgörs inte av organisationsschemat utan av hur fonden röstar nästa stämmosäsong. Vem som efterträder Smith Ihenacho är ännu inte meddelat.

Tre saker att hålla ögonen på

Tre saker gör skillnaden mellan de två tolkningarna synlig under våren.

Det första är röstningsstatistiken: hur ofta fonden går mot styrelsernas förslag. Det andra är de egna aktieägarförslag fonden lagt fram de senaste åren, och om de fortsätter komma. Det tredje är uteslutningarna, alltså vilka innehav som lämnar portföljen av andra skäl än avkastning.

Fonden publicerar samtliga tre. Omorganisationen är beslutad och utfallet går att mäta först när siffrorna för nästa stämmosäsong ligger på bordet.