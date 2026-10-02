Volvo Cars skrotar prognosen – planerar åtgärder

”Ett alltmer utmanande marknadsläge och försämrade utsikter på kort sikt har lett till en försäljning som är lägre än förväntat och försämrade helårsutsikter”, skriver biltillverkaren i ett pressmeddelande.

Under tredje kvartalet föll Volvo Cars försäljning globalt 10,7 procent jämfört med samma period i fjol, ned till 141 609 sålda bilar, skriver bolaget i ett separat pressmeddelande.

Minus 41 procent i Kina

Motvind i Kina – där nedgången i årstakt blev nästan 41 procent under tredje kvartalet – anges som ett huvudskäl till nedgången, men även en oväntat svag återhämtning för USA-försäljningen.

”Denna utveckling kommer att ha en betydande negativ påverkan på resultatet för kärnverksamheten och kassaflödet under det tredje kvartalet, utöver de tidigare kommunicerade utmaningarna från råmaterial, valutaeffekter samt ökade av- och nedskrivningsnivåer”, skriver Volvo Cars.

”Volvo Cars vidtar ytterligare beslutsamma åtgärder för att förbättra och accelerera genomförandet av vår strategiska färdplan i ett utmanande marknadsläge. Företaget kommer att presentera mer information i samband med rapporten för det tredje kvartalet den 23 oktober”, tillägger bolaget.

Kursras i år

Den Göteborgsbaserade biltillverkaren hade enligt senaste årsredovisningen cirka 42 600 heltidsanställda – med produktionsanläggningar i Göteborg, belgiska Gent, South Carolina, USA, samt på flera orter i Kina.

Forskning, utveckling och design sker i Göteborg och Shanghai.

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Volvo Cars – vars aktie rasat med drygt 50 procent sedan årsskiftet – meddelade nyligen att tysken Klaus Zellmer ska ta över som vd senast i oktober 2027, sedan vd Håkan Samuelsson meddelat att han lämnar uppdraget när hans kontrakt går ut i vår.

Det börsnoterade bolaget kontrolleras av det kinesiska fordonskonglomeratet Zhejiang Geely Holding Group.