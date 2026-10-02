Volvo Cars skrotar prognosen – planerar åtgärder
Biltillverkaren Volvo Cars skrotar prognosen för helåret 2026.
Hård motvind när det gäller försäljningen i Kina, men även oväntat svag utveckling i USA, pekas ut som huvudorsaker. Och åtgärder planeras, enligt Volvo Cars.
”Ett alltmer utmanande marknadsläge och försämrade utsikter på kort sikt har lett till en försäljning som är lägre än förväntat och försämrade helårsutsikter”, skriver biltillverkaren i ett pressmeddelande.
Under tredje kvartalet föll Volvo Cars försäljning globalt 10,7 procent jämfört med samma period i fjol, ned till 141 609 sålda bilar, skriver bolaget i ett separat pressmeddelande.
Minus 41 procent i Kina
Motvind i Kina – där nedgången i årstakt blev nästan 41 procent under tredje kvartalet – anges som ett huvudskäl till nedgången, men även en oväntat svag återhämtning för USA-försäljningen.
”Denna utveckling kommer att ha en betydande negativ påverkan på resultatet för kärnverksamheten och kassaflödet under det tredje kvartalet, utöver de tidigare kommunicerade utmaningarna från råmaterial, valutaeffekter samt ökade av- och nedskrivningsnivåer”, skriver Volvo Cars.
”Volvo Cars vidtar ytterligare beslutsamma åtgärder för att förbättra och accelerera genomförandet av vår strategiska färdplan i ett utmanande marknadsläge. Företaget kommer att presentera mer information i samband med rapporten för det tredje kvartalet den 23 oktober”, tillägger bolaget.
Kursras i år
Den Göteborgsbaserade biltillverkaren hade enligt senaste årsredovisningen cirka 42 600 heltidsanställda – med produktionsanläggningar i Göteborg, belgiska Gent, South Carolina, USA, samt på flera orter i Kina.
Forskning, utveckling och design sker i Göteborg och Shanghai.
Volvo Cars – vars aktie rasat med drygt 50 procent sedan årsskiftet – meddelade nyligen att tysken Klaus Zellmer ska ta över som vd senast i oktober 2027, sedan vd Håkan Samuelsson meddelat att han lämnar uppdraget när hans kontrakt går ut i vår.
Det börsnoterade bolaget kontrolleras av det kinesiska fordonskonglomeratet Zhejiang Geely Holding Group.