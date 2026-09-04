Norska oljefondens drag under oroligheterna – säljer av USA-obligationer

Gör pensionen enklare att förstå och hantera

Den norska oljefonden, som förvaltas av Norges Bank Investment Management, har föreslagit att andelen statsobligationer i fondens ränteportfölj ska sänkas från 70 till 50 procent.

Ska inte baseras på BNP längre

Förändringen skulle ge fonden större utrymme att investera i företagsobligationer och andra typer av räntebärande tillgångar.

Enligt förslaget skulle fondens innehav av amerikanska statsobligationer minska från motsvarande 34,1 procent av ränteportföljen till 21,9 procent, skriver CNBC.

Även exponeringen mot euroområdet skulle minska, medan innehaven av japanska statsobligationer skulle öka från 4,6 till 7,4 procent.

Fonden vill samtidigt ändra hur fördelningen mellan länder bestäms. I stället för att utgå från ländernas bruttonationalprodukt vill fonden använda marknadsvärdet på obligationsmarknaderna.

Bakgrunden är de snabbt växande statsskulderna i många utvecklade ekonomier.

Läs mer: Norska oljefonden säljer av miljarder i svenska aktier. Realtid