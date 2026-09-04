USA:s stora statsskuld har hamnat i ropet och fått de normalt så säkra statsobligationerna att ifrågasättas. Nu vill Norges oljefond stuva om i portföljen.
Norska oljefondens drag under oroligheterna – säljer av USA-obligationer
Norges gigantiska statliga investeringsfond vill minska andelen statsobligationer i portföljen, framför allt amerikanska statsobligationer.
Syftet är att sprida riskerna och samtidigt skapa bättre möjligheter till avkastning genom investeringar i andra tillgångsslag.
Den norska oljefonden, som förvaltas av Norges Bank Investment Management, har föreslagit att andelen statsobligationer i fondens ränteportfölj ska sänkas från 70 till 50 procent.
Ska inte baseras på BNP längre
Förändringen skulle ge fonden större utrymme att investera i företagsobligationer och andra typer av räntebärande tillgångar.
Enligt förslaget skulle fondens innehav av amerikanska statsobligationer minska från motsvarande 34,1 procent av ränteportföljen till 21,9 procent, skriver CNBC.
Även exponeringen mot euroområdet skulle minska, medan innehaven av japanska statsobligationer skulle öka från 4,6 till 7,4 procent.
Fonden vill samtidigt ändra hur fördelningen mellan länder bestäms. I stället för att utgå från ländernas bruttonationalprodukt vill fonden använda marknadsvärdet på obligationsmarknaderna.
Bakgrunden är de snabbt växande statsskulderna i många utvecklade ekonomier.
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USA:s statsskuld oroar
Förändringen kommer samtidigt som den amerikanska obligationsmarknaden är under press.
Långa amerikanska marknadsräntor har stigit kraftigt när investerare blivit mer bekymrade över USA statsfinanser och den växande statsskulden.
Samtidigt vill den norska fonden öka sina investeringar i amerikanska obligationer utgivna av företag. Andelen nongovernment fixed income väntas enligt förslaget öka från 16,2 till 27,6 procent.
Även bostadsobligationer, så kallade mortgage-backed securities, pekas ut som ett intressant alternativ.
Fonden bedömer att dessa tillgångar kan bidra till riskspridning eftersom de historiskt kan utvecklas annorlunda än aktier under perioder av kraftig marknadsoro.
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Skulle förlora mycket på börsras
Den norska oljefonden har omkring 2,3 biljoner dollar under förvaltning och är en av världens största investerare.
Omkring 1,65 biljoner dollar är placerade i aktier, medan cirka 592 miljarder dollar finns i räntebärande tillgångar.
Fonden har samtidigt haft mycket stark utveckling på senare tid, bland annat tack vare stora innehav i teknik- och AI-relaterade bolag. Den höga exponeringen innebär dock en betydande risk vid en kraftig börsnedgång.
Ett stresstest från fonden visar att en större korrigering på AI-marknaden i värsta fall skulle kunna minska fondens värde med omkring 740 miljarder dollar.
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