Skanska tar miljardorder från USA:s kustbevakning
Skanska har fått i uppdrag att ersätta en kajanläggning i delstaten Rhode Island, USA. Kontraktet med USA:s kustbevakning är värderat till 2,5 miljarder kronor, skriver byggkoncernen i ett pressmeddelande.
Anläggningen som ska ersättas ligger i Newport, Rhode Island, och projektet ska vara färdigställt i mars 2030.
”Den nya kajen kommer att omfatta viktig infrastruktur för fartygen när de ligger i hamn, bland annat nya transformatorstationer, anslutningar för vatten och avloppsvatten samt ett tryckluftssystem. Projektet omfattar även byggandet av cirka 88 meter ny spontkaj, markarbeten, muddring och underjordisk infrastruktur”, skriver Skanska.