Skanska tar miljardorder från USA:s kustbevakning

33 miljarder dollar rikare på ett år – utan att sitta i styrelsen

Alice Walton, 76, är varken chef eller styrelseledamot i Walmart. Ändå växte hennes förmögenhet med cirka 33 miljarder dollar på ett år till nära 120 miljarder. Det finns förmögenheter som växer i det tysta och så finns det de som slår alla tidigare rekord i takt med att börskurserna stiger. För Alice Walton har det …