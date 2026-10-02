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Skanska tar miljardorder från USA:s kustbevakning

USA:s kustbevakning beställer ny kajanläggning av Skanska. Arkivbild
USA:s kustbevakning beställer ny kajanläggning av Skanska. Arkivbild Foto: US Coast Guard/AP/TT
Anläggningen som ska ersättas ligger i Newport, Rhode Island, och projektet ska vara färdigställt i mars 2030.

Skanska har fått i uppdrag att ersätta en kajanläggning i delstaten Rhode Island, USA. Kontraktet med USA:s kustbevakning är värderat till 2,5 miljarder kronor, skriver byggkoncernen i ett pressmeddelande.

Anläggningen som ska ersättas ligger i Newport, Rhode Island, och projektet ska vara färdigställt i mars 2030.

”Den nya kajen kommer att omfatta viktig infrastruktur för fartygen när de ligger i hamn, bland annat nya transformatorstationer, anslutningar för vatten och avloppsvatten samt ett tryckluftssystem. Projektet omfattar även byggandet av cirka 88 meter ny spontkaj, markarbeten, muddring och underjordisk infrastruktur”, skriver Skanska.

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