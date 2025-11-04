Dagens PS
Analyshuset: Sju aktier att satsa på i november

Sju nya aktier är norska analyshuset Paretos toppval på novemberbörsen.
Sju nya aktier är norska analyshuset Paretos toppval på novemberbörsen. (Foto: Claudio Bresciani/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 04 nov. 2025

Hela sju nykomlingar får plats i Paretos månadsportfölj för november med analyshusets toppfavoriter bland svenska aktier just nu.

Spelbolaget Evolution (börskurs Evolution), som togs in för bara en månad sedan, är en av de placeringar som får lämna efter en svag prestation på minus 18 procent under oktober.

Vinnaren bland de aktier som petas

Norska analyshuset Pareto har sedan 2017 löpande plockat ut tio aktier i en månadsportfölj som de tror lite extra på.

Sedan starten har portföljen slagit index och det lyckades man också med i månaden som nyss passerat.

“Månadsportföljen steg 5,25 procent i oktober, jämfört med Stockholms (OMXSGI) som steg med 4,11 procent under samma månad”, skriver analyshuset i en uppdatering.

Men nu möblerar man alltså om rejält. Ut åker dels den sämsta aktien Evolution, men också Munters (börskurs Munters) som gick bäst av alla, plus 45 procent i oktober.

Köper in för kapitalmarknadsdagen

In kommer istället sju nya aktier som Paretos experter tror kan bli vinnare i november.

Den första är konsultbolaget AFRY (börskurs AFRY).

“AFRY adderas i portföljen efter ett svagare tredje kvartal till följd av lägre debiteringsgrader. Bolaget håller sin kapitalmarknadsdag den 4 november, där den nya ledningen väntas presentera konkreta åtgärder för att stärka marginalerna och tydliggöra den strategiska inriktningen”, motiverar Pareto.

Även Bravida (börskurs Bravida), Cibus (börskurs Cibus) och Lyko (börskurs Lyko) får komma in i portföljvärmen.

Rapportrasaren får plats

Yubico (börskurs Yubico) föll rejält på sin rapport men Pareto tror reaktionen kan vara överdriven.

”Vi ser att aktien tenderar att överreagera på kvartalsresultat – med för stora uppgångar efter starka rapporter och för kraftiga nedgångar efter svagare kvartal, som det tredje,” säger Georg Attling, aktieanalytiker på Pareto Securities.

Slutligen adderas även Vitec (börskurs Vitec) och verkstadsbolaget SKF (börskurs SKF).

”Aktien handlas i dag på nivåer som speglar ett fordonsbolag, trots att industrisegmentet har betydligt större potential”, säger Anders Roslund, aktieanalytiker på Pareto Securities om den sistnämna aktien som står inför en uppdelning under senvåren 2026.

AktietipsKöprådPareto SecuritiesStockholmsbörsenSverige
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

