Analyshuset: Sju aktier att satsa på i november

Spelbolaget Evolution (börskurs Evolution), som togs in för bara en månad sedan, är en av de placeringar som får lämna efter en svag prestation på minus 18 procent under oktober.

Vinnaren bland de aktier som petas

Norska analyshuset Pareto har sedan 2017 löpande plockat ut tio aktier i en månadsportfölj som de tror lite extra på.

Sedan starten har portföljen slagit index och det lyckades man också med i månaden som nyss passerat.

“Månadsportföljen steg 5,25 procent i oktober, jämfört med Stockholms (OMXSGI) som steg med 4,11 procent under samma månad”, skriver analyshuset i en uppdatering.

Men nu möblerar man alltså om rejält. Ut åker dels den sämsta aktien Evolution, men också Munters (börskurs Munters) som gick bäst av alla, plus 45 procent i oktober.