Bolaget, ofta kallat en svensk AI-aktie, har rusat 40 procent på börsen på en vecka efter en stark rapport. Men Swedbanks börsexpert tror det finns ännu mer potential i kursen.
Efter svenska AI-aktiens rusning: Köpråd från börsexperten
“Kombinationen av stark orderingång, god lönsamhet och strukturella tillväxtdrivare motiverar vår höjda riktkurs”, skriver storbankens analytiker Mats Liss i en ny analys.
Läs även: Prickade rätt i silver – här är nya favoriterna bland råvaror – Dagens PS
Rider på trenden av datahallar
Munters (börskurs Munters) är en svensk ledare inom energieffektiva och hållbara luftbehandlingslösningar och klimatkontroll.
En nisch som har växt enormt i kölvattnet av byggandet av nya datahallar världen över. Därav att bolaget ibland kommit att kallas för “en svensk AI-aktie”.
Till skillnad mot många andra AI-aktier så är det dock ingen rak börskurva för Munters under 2025. Snarare en hästsko där toppen i januari efterföljt av en djupare svacka när efterfrågan såg ut att bromsa in i somras.
Wallenberg är storägare
Q3-rapporten förra veckan blev dock en rejäl come-back för AI-aktien.
“Orderingången ökade med 57 procent till 4 157 miljoner svenska kronor, vilket var 26 procent över vår prognos och 19 procent över konsensus”, skriver Swedbanks analytiker i sin analys och konstaterar;
“Skillnaden förklaras av Data Center-segmentet, där Munters mottagit flera stora order i intervallet 300-400 miljoner svenska kronor”.
Nu väntas Munters, där familjen Wallenbergs investmentbolag FAM är största ägare, att kunna fotsätta på den positiva vägen även in i 2026.
“Vi utgår från att Munters fortsätter att gynnas av trenden mot energieffektivisering, stark tillväxt inom data center och möjligheter inom andra tekniktunga kundsegment.”
Ser 11 procent till i AI-aktien
AI-aktien steg nära 36 procent på rapportdagen men hade redan börjat klättra inför att siffrorna släpptes.
Senaste veckan är aktien upp 41 procent i skrivande stund och handlas för 162 kronor styck.
Swedbanks Mats Liss tycker dock att ett rimligt värde kan vara 180 kronor, från tidigare 145 kronor. En uppsida på 11 procent till.
“Efterfrågan inom litiumbatterisegmentet är för närvarande svag, men Munters har ett konkurrenskraftigt erbjudande och bör kunna växa när marknaden återhämtar sig”, avslutar han sin analys av AI-aktien.
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
