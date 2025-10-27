Efter svenska AI-aktiens rusning: Köpråd från börsexperten

“Kombinationen av stark orderingång, god lönsamhet och strukturella tillväxtdrivare motiverar vår höjda riktkurs”, skriver storbankens analytiker Mats Liss i en ny analys.

Rider på trenden av datahallar

Munters (börskurs Munters) är en svensk ledare inom energieffektiva och hållbara luftbehandlingslösningar och klimatkontroll.

En nisch som har växt enormt i kölvattnet av byggandet av nya datahallar världen över. Därav att bolaget ibland kommit att kallas för “en svensk AI-aktie”.

Till skillnad mot många andra AI-aktier så är det dock ingen rak börskurva för Munters under 2025. Snarare en hästsko där toppen i januari efterföljt av en djupare svacka när efterfrågan såg ut att bromsa in i somras.