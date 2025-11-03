Den svenska storbanken Swedbanks förvärv av Stabelo har slutförts i dag, måndag, enligt ett pressmeddelande.
Därför har Swedbank köpt upp uppstickaren Stabelo
Swedbank uppger att förvärvet ingår i strategin för att utveckla bolåneverksamheten. Bland annat med ett kompletterande varumärke men också med ny teknologi och nya distributionskanaler för bolån, skriver banken.
Vice vd:n: Glad att affären slutförs
”Jag är glad över att Swedbank slutfört denna affär och att vi nu gemensamt kan arbeta med att stärka kunderbjudandet”, säger Tomas Hedberg, vice vd Swedbank, i en kommentar.
Affären gör, enligt Swedbank, att Stabelo kan utveckla sitt erbjudande på bolånemarknaden, vilket kommer att ske under det egna varumärket.
Priset när affären nu slutförs är cirka 350 miljoner kronor, men köpeskillingens slutgiltiga belopp hänger på utvecklingen för Stabelo fram till 2008, framgår det liksom att Stabelos finansiella resultat nu konsolideras in i Swedbank.
Köpet påverkar Swedbanks resultat
2024 hade Stabelo totala rörelseintäkter på 19 miljoner kronor, främst drivet av räntenettot.
Rörelsekostnaderna låg på 66 miljoner kronor, varav cirka hälften utgjordes av personalkostnader. Utlåning till allmänheten uppgick till 19 miljarder kredit och kreditförlusterna var enligt pressmeddelandet från Swedbank försumbara.
Swedbanks förvärv av Stabelo, som grundades 2016, bedöms medföra en negativ påverkan på Swedbankkoncernens kärnprimärkapitalkvot med cirka 10 baspunkter.
Stabelo uppges ha ”en av marknadens mest moderna och effektiva plattformar för bolån” och har i dag runt 30 anställda. Vd är Hampus Brodén.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Därför har Swedbank köpt upp uppstickaren Stabelo
