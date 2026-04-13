Dagens PS
Dagensps.se
Aktier

Efter slakten – mjukvaruaktier stiger på börsen igen

Oracle har haft det jobbigt på börsen, men under måndagen såg det bättre ut. (Foto: AP/TT).

AI:s möjliga hot mot mjukvarubranschen har fått aktierna att falla skarpt. Men under måndagen skedde en tydlig återhämtning.

Mjukvaruaktier steg brett på måndagen efter en period av kraftiga nedgångar, med Oracle i spetsen.

Aktien rusade omkring elva procent och noterade därmed sin starkaste handelsdag på flera månader.

Uppgången kom i spåren av ökad optimism kring ett möjligt avtal mellan USA och Iran, vilket bidrog till att stärka riskaptiten på marknaden.

Har fallit skarpt

Flera stora bolag inom sektorn följde med uppåt, däribland Salesforce och ServiceNow. Även Adobe steg med sex procent under måndagen, skriver CNBC.

Dessutom visade andra aktörer som Workday och HubSpot tydliga uppgångar, samtidigt som cybersäkerhetsbolag stärktes.

Återhämtningen sker efter ett svagt år för sektorn. Oro för att nya AI-lösningar från bolag som OpenAI och Anthropic ska pressa traditionella affärsmodeller har bidragit till kraftiga kursfall.

Stora lån

Det har till och med talats om en ”mjukvaruslakt” på börsen, något investerare nu verkar vara mindre brydda över.

Flera bolag har tappat stora delar av sitt marknadsvärde, samtidigt som nedgången ökat oron för kreditrisker inom den privata skuldsättningen, där mjukvarubolag är en betydande låntagarkategori.

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Mest lästa i kategorin