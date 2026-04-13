Efter slakten – mjukvaruaktier stiger på börsen igen

Uppgången kom i spåren av ökad optimism kring ett möjligt avtal mellan USA och Iran, vilket bidrog till att stärka riskaptiten på marknaden.

Har fallit skarpt

Flera stora bolag inom sektorn följde med uppåt, däribland Salesforce och ServiceNow. Även Adobe steg med sex procent under måndagen, skriver CNBC.

Dessutom visade andra aktörer som Workday och HubSpot tydliga uppgångar, samtidigt som cybersäkerhetsbolag stärktes.

Återhämtningen sker efter ett svagt år för sektorn. Oro för att nya AI-lösningar från bolag som OpenAI och Anthropic ska pressa traditionella affärsmodeller har bidragit till kraftiga kursfall.

Stora lån

Det har till och med talats om en ”mjukvaruslakt” på börsen, något investerare nu verkar vara mindre brydda över.

Flera bolag har tappat stora delar av sitt marknadsvärde, samtidigt som nedgången ökat oron för kreditrisker inom den privata skuldsättningen, där mjukvarubolag är en betydande låntagarkategori.

Läs mer: USA:s centralbank i kläm – oavsett vem som styr. Realtid