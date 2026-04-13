AI:s möjliga hot mot mjukvarubranschen har fått aktierna att falla skarpt. Men under måndagen skedde en tydlig återhämtning.
Efter slakten – mjukvaruaktier stiger på börsen igen
Mjukvaruaktier steg brett på måndagen efter en period av kraftiga nedgångar, med Oracle i spetsen.
Aktien rusade omkring elva procent och noterade därmed sin starkaste handelsdag på flera månader.
Uppgången kom i spåren av ökad optimism kring ett möjligt avtal mellan USA och Iran, vilket bidrog till att stärka riskaptiten på marknaden.
Har fallit skarpt
Flera stora bolag inom sektorn följde med uppåt, däribland Salesforce och ServiceNow. Även Adobe steg med sex procent under måndagen, skriver CNBC.
Dessutom visade andra aktörer som Workday och HubSpot tydliga uppgångar, samtidigt som cybersäkerhetsbolag stärktes.
Återhämtningen sker efter ett svagt år för sektorn. Oro för att nya AI-lösningar från bolag som OpenAI och Anthropic ska pressa traditionella affärsmodeller har bidragit till kraftiga kursfall.
Stora lån
Det har till och med talats om en ”mjukvaruslakt” på börsen, något investerare nu verkar vara mindre brydda över.
Flera bolag har tappat stora delar av sitt marknadsvärde, samtidigt som nedgången ökat oron för kreditrisker inom den privata skuldsättningen, där mjukvarubolag är en betydande låntagarkategori.
