Analys: Storbankens aktie "står inför ett lyft" på börsen

Det finns mer att skörda i storbankens aktie menar Di.s expert i en ny analys.
Det finns mer att skörda i storbankens aktie menar Di.s expert i en ny analys.
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

Storbankerna har haft ett starkt år på börsen och tillhör en av 2025 års vinnarsektorer. Men än finns det mer att hämta i en av de större bjässarnas aktie.

“Stor fastighetsexponering och hög direktavkastning lovar lyft även framåt”, skriver Dagens Industris bankexpert Agnetha Jönsson i ett nytt köpråd för en av de svenska storbankerna.

Banker har haft ett starkt år

Tre av fyra storbankers aktier – SEB (börskurs SEB), Nordea (börskurs Nordea) samt Swedbank (börskurs Swedbank) har alla slagit kursrekord i år på börsen.

Den fjärde storbanken, Handelsbanken (börskurs Handelsbanken), har inte heller varit en dålig investering, A-aktien är upp nära 11 procent sedan årsskiftet.

Men jämfört med övriga sektor-kollegor är det alltså något svagare.

Nu ser dock Di:s bankexpert flera skäl till varför Handelsbankens aktie kan vara ett bra köp.

Aktien har lägre värdering än kollegorna

“Blickar vi framåt kan en ljusnande marknad för fastigheter ge draghjälp, då banken har störst exponering mot sektorn av storbanker, både i form av bolån och lån till kommersiella fastigheter”, skriver Jönsson i analysen.

“För ett år sedan värderades Handelsbanken lägst med p/b 1,07. Nu har värderingen kommit upp en bit och A-aktien handlas till p/b 1,30”, förklarar hon vidare.

Det är fortfarande lägst i klassen då trion Nordea, SEB och Swedbanks aktier samtliga värderas till p/b 1,60–1,70 enligt analysen.

“Nu krävs det bättre intäktstillväxt i Handelsbanken för att på allvar öka intresset för aktien. Risken är fortsatt låg och direktavkastningen god – aktien har mer att ge”, avslutar hon sin analys.

“Stora omvärderingen har redan skett”

En som också gillar Handelsbanken är Lars-Erik Lundgren, Sverigeförvaltare på fondbolaget Aktie-Ansvar, som Dagens PS intervjuade för ett par veckor sedan;

“Att vi gillat Handelsbanken lite extra sedan en tid är egentligen av värderingsskäl”, sa han om sitt näst största innehav i fonden då.

Framåt var han dock mer osäker på om det var rätt placering än DI:s Agnetha Jönsson.

“Nu har ju Handelsbanken och många andra banker i Sverige haft ett väldigt bra börsår. Så den stora omvärderingen i banksektorn har väl på ett sätt redan skett”, sa han och konstaterade;

“Med det sagt ser bank helt ok ut på en absolut basis men vänder konjunkturen upp kommer verkstadsbolagen gå bättre. Det är inte osannolikt att vi i ett sånt läge viktar ner bank till förmån för mer konjunkturkänsliga bolag”.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

