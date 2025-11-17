Analys: Storbankens aktie "står inför ett lyft" på börsen

Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …

Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …

Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …

Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …

Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …

Aktien har lägre värdering än kollegorna

“Blickar vi framåt kan en ljusnande marknad för fastigheter ge draghjälp, då banken har störst exponering mot sektorn av storbanker, både i form av bolån och lån till kommersiella fastigheter”, skriver Jönsson i analysen.

“För ett år sedan värderades Handelsbanken lägst med p/b 1,07. Nu har värderingen kommit upp en bit och A-aktien handlas till p/b 1,30”, förklarar hon vidare.

Det är fortfarande lägst i klassen då trion Nordea, SEB och Swedbanks aktier samtliga värderas till p/b 1,60–1,70 enligt analysen.

“Nu krävs det bättre intäktstillväxt i Handelsbanken för att på allvar öka intresset för aktien. Risken är fortsatt låg och direktavkastningen god – aktien har mer att ge”, avslutar hon sin analys.

“Stora omvärderingen har redan skett”

En som också gillar Handelsbanken är Lars-Erik Lundgren, Sverigeförvaltare på fondbolaget Aktie-Ansvar, som Dagens PS intervjuade för ett par veckor sedan;

“Att vi gillat Handelsbanken lite extra sedan en tid är egentligen av värderingsskäl”, sa han om sitt näst största innehav i fonden då.

Framåt var han dock mer osäker på om det var rätt placering än DI:s Agnetha Jönsson.

“Nu har ju Handelsbanken och många andra banker i Sverige haft ett väldigt bra börsår. Så den stora omvärderingen i banksektorn har väl på ett sätt redan skett”, sa han och konstaterade;

“Med det sagt ser bank helt ok ut på en absolut basis men vänder konjunkturen upp kommer verkstadsbolagen gå bättre. Det är inte osannolikt att vi i ett sånt läge viktar ner bank till förmån för mer konjunkturkänsliga bolag”.

