Storbankerna har haft ett starkt år på börsen och tillhör en av 2025 års vinnarsektorer. Men än finns det mer att hämta i en av de större bjässarnas aktie.
Analys: Storbankens aktie "står inför ett lyft" på börsen
Mest läst i kategorin
Tyskland köper missiler för 35 miljarder
Vapen för 35 miljarder kan snart levereras till Tyskland. En deal med USA är nämligen på god väg att slutföras efter Donald Trumps godkännande. Den tyska upprustningen har börjat ta fart på riktigt, och Tyskland är på väg att positionera sig nu som Europas största militärmakt. Nu har man tagit ytterligare ett steg i den …
Buffett överraskar: Tar jättepost i oväntat bolag
Warren Buffett gör en ovanlig tech-satsning när Berkshire Hathaway kliver in med en jätteposition i en av de stora techjättarna – trots årtionden av tvekan. Warren Buffett är känd för sin långsiktighet, sin disciplin och sitt motstånd mot att rusa in i teknologibolag han inte fullt ut förstår. Därför väckte det stor uppmärksamhet när Berkshire …
Då kraschar oljepriset – hänger på ett land
Det hänger egentligen på Kina när oljepriset kraschar. Landet har byggt upp enorma oljereserver som har förlängt nedgången, men frågan är när den slutligen kommer. Det är alltså Kina som förhindrar en kollaps av det svarta guldet, enligt norska Finansavisen. Överflöd av olja Det finns ett stort överflöd av olja i världen för närvarande, som …
Marknaden går på knäna – bubblan bakom börsoron
Börsfallen i både Europa och USA väcker ny oro. Analytiker pekar på övervärderingar, ränteoro och en möjlig bubbla inom tech som nu pressar marknaden. Marknaderna har visat tydlig stress. I Europa föll Stoxx 600-index efter rapporter om svagare bolagsdata, oro kring Kinas ekonomi och osäkerhet inför Federal Reserves nästa drag, rapporterar CNBC. Samtidigt visar en …
Musks värld: Detta är viktigare än pengar
Elon Musk är världens rikaste person och närmar sig även dollarbiljonärsstatus. I Musks värld verkar det dock vara makt som styr, istället för pengar. Tesla har godkänt ett nytt gigantiskt lönepaket för Elon Musk. Världens rikaste person kan snart få motsvarande nio biljoner kronor i ersättning. Tre fjärdedelar av Teslas aktieägare röstade ja till den …
“Stor fastighetsexponering och hög direktavkastning lovar lyft även framåt”, skriver Dagens Industris bankexpert Agnetha Jönsson i ett nytt köpråd för en av de svenska storbankerna.
Läs även: Se upp: Stora avgiftsskillnader mellan börsens nya försvarsfonder – Dagens PS
Banker har haft ett starkt år
Tre av fyra storbankers aktier – SEB (börskurs SEB), Nordea (börskurs Nordea) samt Swedbank (börskurs Swedbank) har alla slagit kursrekord i år på börsen.
Den fjärde storbanken, Handelsbanken (börskurs Handelsbanken), har inte heller varit en dålig investering, A-aktien är upp nära 11 procent sedan årsskiftet.
Men jämfört med övriga sektor-kollegor är det alltså något svagare.
Nu ser dock Di:s bankexpert flera skäl till varför Handelsbankens aktie kan vara ett bra köp.
Senaste nytt
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Därför växer modulärt byggande i Sverige
Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Aktien har lägre värdering än kollegorna
“Blickar vi framåt kan en ljusnande marknad för fastigheter ge draghjälp, då banken har störst exponering mot sektorn av storbanker, både i form av bolån och lån till kommersiella fastigheter”, skriver Jönsson i analysen.
“För ett år sedan värderades Handelsbanken lägst med p/b 1,07. Nu har värderingen kommit upp en bit och A-aktien handlas till p/b 1,30”, förklarar hon vidare.
Tech-profilen om svenska AI-undret: “Stockholm extremt hett”
Hade Sverige missat AI-hajpen? Vi som så länge kunnat stoltsera över ett start-up- och techklimat i världsklass såg för bara något år sedan ifrånåkta ut.
Det är fortfarande lägst i klassen då trion Nordea, SEB och Swedbanks aktier samtliga värderas till p/b 1,60–1,70 enligt analysen.
“Nu krävs det bättre intäktstillväxt i Handelsbanken för att på allvar öka intresset för aktien. Risken är fortsatt låg och direktavkastningen god – aktien har mer att ge”, avslutar hon sin analys.
“Stora omvärderingen har redan skett”
En som också gillar Handelsbanken är Lars-Erik Lundgren, Sverigeförvaltare på fondbolaget Aktie-Ansvar, som Dagens PS intervjuade för ett par veckor sedan;
“Att vi gillat Handelsbanken lite extra sedan en tid är egentligen av värderingsskäl”, sa han om sitt näst största innehav i fonden då.
Framåt var han dock mer osäker på om det var rätt placering än DI:s Agnetha Jönsson.
“Nu har ju Handelsbanken och många andra banker i Sverige haft ett väldigt bra börsår. Så den stora omvärderingen i banksektorn har väl på ett sätt redan skett”, sa han och konstaterade;
“Med det sagt ser bank helt ok ut på en absolut basis men vänder konjunkturen upp kommer verkstadsbolagen gå bättre. Det är inte osannolikt att vi i ett sånt läge viktar ner bank till förmån för mer konjunkturkänsliga bolag”.
Läs även: Intresset för bomber och granater växer – Dagens PS
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Här finns världens största guldreserver
Guldreserver visar vilka länder som står starkast när ekonomin är pressad. Här är nationerna som 2025 har byggt upp de största lagren av guld. Guld har i århundraden använts för att mäta rikedom och skapa trygghet när andra tillgångar svajar. Trots digitala betalningssystem och snabbrörliga marknader fortsätter många länder att hålla fast vid guld som …
Världens rikaste drar ifrån – nu kräver ekonomer en global krisplan
Hundratals framstående ekonomer och forskare larmar om att den ekonomiska ojämlikheten i världen har nått en kritisk nivå. I början av 2025 satt de 5 rikaste procenten i euroområdet på 45 procent av hushållens nettoförmögenhet, visar en rapport från Euronews.? Sverige har enligt rapporten de största klasskillnaderna i Europa.? Samtidigt har USA:s tio rikaste blivit …
Ny teknik ska minska halkolyckorna på svenska vägar
Mätdata från bilar ger Trafikverket ett nytt sätt att följa vintervägarna i realtid och förstå hur insatserna faktiskt fungerar ute på vägarna. När temperaturen kryper nedåt och vägbanan snabbt kan gå från torr till förrädisk isfläck, gäller det att veta vad som händer där ute. Inte bara i teorin, utan i verklig trafik. Trafikverket har …
Konkurserna skjuter i höjden i Stockholm
Konkurserna fortsatte uppåt under oktober månad. Med hela 17 procent. Det visar färsk statistik från kreditupplysningsföretaget Syna. Det är tuffa tider för svenska företag. Det visar nya siffror från kreditupplysningsföretaget Syna. Uppgången var hela 17 procent för oktober månad jämfört med samma månad förra året. I rena siffror handlar det om 971 konkurser i Sverige …
Superrika betalar miljoner – bara för att slippa oss andra
De ultrarika lägger miljonbelopp på ett liv där de slipper köer, lobbyer, trängsel – och i stort sett alla andra människor. En ny lyxtrend växer fram, byggd på total avskildhet och skräddarsydd service. Lyx är inte längre dyra prylar. Det är tid, tystnad och att aldrig behöva möta någon man inte själv valt. För dem …