Hade Sverige missat AI-hajpen? Vi som så länge kunnat stoltsera över ett start-up- och techklimat i världsklass såg för bara något år sedan ifrånåkta ut.
Tech-profilen om svenska AI-undret: "Stockholm extremt hett"
Men så plötsligt exploderade det av svenska AI-bolag i miljardklassen. Lovable, Legora, Tandem Helth och Sana Lab för att nämna några. Vad hände?
”Precis som Skype var en väldigt bra applikation i den första omgången och Spotify gjorde samma sak i teknikvåg nummer två, så kommer det nu till det stadiet i AI där hela infrastrukturen bakom finns klar att skapa i – och det är då Sverige bevisar sig”, förklarar start-up investeraren Tobias Brandler, partner på Antler, vågen av nya svenska techbolag.
Venture Capital firman var en av de första investerarna in i Lovable, det mest omtalade AI-bolaget av de alla, och för Dagens PS delar han nu i en längre intervju bland annat med sig av sin syn på den svenska start-up världen och vilka egenskaper som krävs för att lyckas som tech-entreprenör.
Namn: Tobias Bengtsdahl
Titel: General Partner och ansvarig för Antlers verksamhet i Stockholm, Sverige
Bakgrund: Började på Antler i maj 2024, dessförinnan bland annat grundade av Memmo och Workwi samt erfarenhet från olika roller inom Wolt och Budbee.
Aktuell: Svenska AI-bolag har plötsligt börjat erövra världen, hur är temperaturen på den svenska start-up scenen?
1. Berätta om Antler, hur ser er affärsmodellen ut?
Antler är kort och gott en venture capital firma.
Inom venture capital så brukar man ju dela upp det utifrån vilket stadie man investerar i, och vi är i så kallade pre-seed, alltså det allra tidigaste stadiet.
När vi investerar är det oftast bara grundarna. De har kanske byggt ihop en första version av sin produkt, kanske fått in någon första kund, men sällan mycket mer än det.
Vi fångar de i det tidiga stadiet för att sitta tillsammans med oss på vårt kontor under kanske sex månader för att sedan resa nästa runda av kapital.
Vi grundades 2017 av Magnus Grimeland, en norrman som är bosatt i Singapore där han tidigare startat och sålt Zalora som kan beskrivas som ett sydostasiatiskt Zalando.
Stockholm blev faktiskt den andra hubben han etablerade globalt 2019. I dag finns vi i mer än 30 städer över hela världen där vi kör lokala fonder men det finns också en fond på global nivå som kan investera i senare stadier.
En skillnad mot en klassisk accelerator eller inkubator är att vi både stöttar med vår kunskap och går in och investerar i bolagen.
I de första rundorna är det framförallt de lokala fonderna som stöttar. För de större bolagen som växer mer så går vår globala fond in mer vilket gör att vi kan följa med de mest framgångsrika entreprenörerna hela vägen.
De som i sin tur investerat i våra fonder är allt från pensionsbolag till institutionella investerare till family offices. En mix helt enkelt.
Vi har runt 80 investeringar här bara i Sverige och gör kanske 10 nya per år ungefär.
2. Ni som har örat direkt mot rälsen på den svenska start-up världen, hur mår Sverige i det avseendet just nu?
Om vi pratar Sverige så är det ju framförallt fokus på Stockholm, det är centret för hela start-up scenen även om det finns lite i Göteborg och Malmö också.
Och Stockholm är just nu – i brist på bättre uttryck – extremt hett.
Det är ju så man brukar prata innan bubblor spricker man det är faktiskt helt sant.
Det liknar hur intresset såg ut runt millennieskiftet eller när bolag som Klarna och Spotify kom och nu är vi inne i en sådan cykel igen.
Jag har varit i San Francisco två gånger senaste tiden och där ses Stockholm som det kanske mest intressanta ekosystemet utanför USA just nu.
Men det räcker att backa till 2021 så var inte Stockholm bättre än någon annanstans. Då nämndes platser som Berlin, Paris och även Indien och i spåren av covid hette det att ”man bygga startups överallt”.
Datacenter-boomen: ”Sverige växer mest i Europa just nu”
Tack vare utvecklingen inom AI pågår en byggboom av datacenter. Och Sverige är den marknad som växer mest just nu i hela Europa.
Men nu har Stockholm fått lite av en ”home-runperiod” med enhörningar inom AI som Lovable, Legora, Tandem Helth och Sana Lab.
Gräver man lite djupare i analysen så tror jag att vi är väldigt bra på det här är att bygga applikationer. Alltså inte som i mobilappar, utan hur man använder saker, snarare den grundläggande tekniken.
Precis som Skype var en väldigt bra applikation i den första omgången och Spotify gjorde samma sak i teknikvåg nummer två, så kommer det nu till det stadiet i AI där hela infrastrukturen bakom finns klar att skapa i – och det är då Sverige bevisar sig.
Jag tror dels det handlar om att vi har väldigt, väldigt bra ingenjörsutbildningar. Men det går också att koppla till något kulturellt med svensk design.
Det är ju inte bara inom tech, Det finns inom IKEA, det finns även inom bilindustrin och svenskt mode. Det är någonting med det svenska ögat som resten av världen gillar och gärna vill köpa in på som vi då lyckas översätta från Acne Studios till Lovable.
Den amerikanska framgången motiveras ofta med att det helt saknas säkerhet vilket gör att folk sporras att jobba hårt och satsa.
Sverige är ju i den andra ändan av skalan. Här finns sociala säkerhetsnät som jag tror skapar möjligheter för folk att bygga bolag och ta risker. Jag tror det är väldigt, väldigt kraftfullt.
3. Vilka egenskaper letar ni efter när ni väljer ut vilka bolag ni ska satsa på?
Det allra viktigaste när man investerar i ett så tidigt skede skulle jag säga är grundarna.
Allt annat som produkt och idéer kan vara flytande men ”grundarna är grundarna”.
Och det är framförallt två saker vi letar efter.
Det första är att man vill ha något bevis på att det är” exceptionella”.
Exceptionell betyder inte att man ska vara bäst på allt, men gärna inom någon nisch. Den personen som ska bygga produkten får gärna ha vunnit hackatons eller liknande tävlingar eller lagt väldigt, väldigt mycket tid på att koda från en tidig ålder.
AI-snillet Altman: Så lyckas du i karriären
Föga oväntat tipsar OpenAI-chefen Sam Altman om att du bör fokusera på AI (artificiell intelligens) för att klättra på karriärstegen.
Sen för det för det andra får det gärna vara någon form av ”outlier person”. Att man kan tänka annorlunda.
För det är väldigt många människor som är exceptionella men som passar bäst på en konsultbyrå eller ett storföretag med tydliga strukturer.
Men som entreprenör måste du kunna tänka annorlunda för att innovera, bygga nya produkter, och bygga nya bolag.
Hela affärsidén behöver inte vara klar från början, oftast ändas det längs vägen. Det viktigaste är att kunna säga åt vilket håll vi bygger åt i alla fall. Det måste vara intressant och något som känns som något som finns i framtiden.
4. Ni var ju en av de första investerarna i Lovable som nu har blivit det mest omtalade AI-bolaget i Sverige på kort tid, berätta om er roll?
Investeringen i Lovable gjordes innan jag började men grundarna Anton och Fabian valde väldigt medvetet vilka investerare de ville ha i sin första runda.
Vi var en av dem men jag tror det var genialt att de valde att ta in flera olika investerare eftersom det i ett tidigt skede fick väldigt många att ”heja på bolaget”.
Lovables vd tyst om siffran bakom enhörningen
En av årets stora finans- och tekniksnackisar är utan tvekan den svenska AI-enhörning Lovable. Men den viktiga siffran som genererade medvinden har blivit en hemlis.
Givet att de sitter i Stockholm precis som vi så har det varit väldigt naturligt att jobba nära Lovable som framförallt distributionspartner att komma ut globalt i allt från Brasilien till Australien.
Vi är inte en av de största ägarna, utan att gå in på exakta siffror, men vi var som sagt en av flera i det tidiga stadiet.
Tack vare vår modell så kan vi vara väldigt hands-on och även ha muskler att investera, men jag vill verkligen understryka att det är Lovable själva som skapat sin framgång, där har vi bara varit en liten del på vägen.
5. Det finns en trend, ”private for longer”, att många företag väntar längre med att börsnotera sig än för 10 eller 20 år sedan, vad tror du det beror på?
Jag tror det finns framförallt tre olika skäl bakom det.
Det första handlar om att man vill undvika all compliance och kvartalsraportering så mycket det går.
All den typen av administration ses bara som ett störningsmoment av flera av den nya typens grundare och företag. Det är väldigt mycket av mentaliteten i Silicon Valley.
Det andra som verkligen har förändrats är hur mycket kapital som finns privat.
Det är såklart väldigt fint om du som småsparare kan hitta nästan Amazon, Nvidia eller Tesla tidigt på börsen men det känns tyvärr inte som att trenden går åt det hållet nu.
Vi har ju haft en enorm tillväxt av venturefonder, framförallt i USA, som har flera miljarder dollar i enstaka fonder. De vill såklart hålla bolagen privata längre, för det är det som är hela deras existensberättigande.
Sen tror jag för det tredje helt ärligt att många av den nya typen av grundare inte heller ser börsen som den prestigeplats eller kvalitetsstämpel det har varit tidigare.
Det finns såklart grundare som Elon Musk och Jeff Bezos som gör det men det är inte givet.
Det är såklart väldigt fint om du som småsparare kan hitta nästan Amazon, Nvidia eller Tesla tidigt på börsen men det känns tyvärr inte som att trenden går åt det hållet nu.
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
