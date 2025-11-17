Se upp: Stora avgiftsskillnader mellan börsens nya försvarsfonder

Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …

Fyra nya försvarsfonder i år

På fondsidan så har försvarsbolagen nu letat sig in i portföljerna, både i generella aktiefonder och som rena temafonder.

“Från en exkluderad sektor till det hetaste på marknaden”, skriver Morningstars Johanna Englundh i analysen och berättar att det nu under året också har lanserats fyra nya renodlade svenska försvarsfonder.

Från att tidigare enbart fonden Finserve Global Security Fund funnits, vars förvaltare Joakim Agerback intervjuades som Veckans börsprofil tidigare i höstas på Dagens PS, så har nu även SEB, Swedbank, DNB och Danske Invest anslutit på marknaden.

Men sparare bör ha koll på att det är stora skillnader som sagt.

Skiljer mycket i avgift

“DNB:s fond sticker ut med den högsta löpande avgiften av de fyra fonderna, med 1,70 procent, samtidigt som Danske Invest Defence & Security har den lägsta löpande avgiften i gruppen på 0,55 procent”, skriver Morningstar.

SEB har 1,5 procent i avgift och Swedbank 1,26.

Även geografiskt fokus skiljer sig mellan försvarsfonderna.

Johanna Englundh, svensk redaktör på fondanalysfirman Morningstar. (Foto: Morningstar)

“Medan DNB European Defence har ett europeiskt mandat kommer bolag från andra delar av världen att ha möjlighet att ta plats i Swedbank Robur Security and Defence och Danske Invest Defence & Security, men även i SEB European Defence & Security trots dess namn”, skriver Morningstar.

Danske och Swedbanks försvarsfonder har över hälften placerat i USA medan de två andra har mycket större tonvikt på Europa.

“Försvarsfonder kan vara ett sätt att få exponering mot en sektor med strukturell tillväxt, men den politiska känsligheten och värderingsnivåerna kräver försiktighet. För långsiktiga investerare kan det vara klokt att se temat som ett komplement snarare än en kärninvestering”, ger Johanna Englundh som avslutande råd.

