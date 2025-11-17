Det senaste åren har flera nya försvarsfonder ploppat upp på den svenska börsen. Men trots att de alla riktar sig mot samma tema är skillnaderna stora och något för sparare att ha koll på.
Se upp: Stora avgiftsskillnader mellan börsens nya försvarsfonder
“De nya försvarsfonderna skiljer sig tydligt i avgifter, marknadsfokus och innehav”, menar experten Johanna Englundh, redaktör på fondanalysfirman Morningstar.
Intresset exploderat
Från att läge ha varit en sektor som många privatinvesterare och banker höll sig borta från av inte minst etiska skäl så exploderade intresset för försvarsindustrin efter Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022.
Vårt svenska försvarsbolag Saab (börskurs Saab) har exempelvis fått sex gånger så många aktieägare sedan dess och kursen har rusat med över 650 procent.
Samma mönster syns för försvarsaktier över hela Europa.
Det nya säkerhetsläget har också fått till följd att banker och institutioner lättat på sin regelverk för att investera i sektorn.
Fyra nya försvarsfonder i år
På fondsidan så har försvarsbolagen nu letat sig in i portföljerna, både i generella aktiefonder och som rena temafonder.
“Från en exkluderad sektor till det hetaste på marknaden”, skriver Morningstars Johanna Englundh i analysen och berättar att det nu under året också har lanserats fyra nya renodlade svenska försvarsfonder.
Från att tidigare enbart fonden Finserve Global Security Fund funnits, vars förvaltare Joakim Agerback intervjuades som Veckans börsprofil tidigare i höstas på Dagens PS, så har nu även SEB, Swedbank, DNB och Danske Invest anslutit på marknaden.
Men sparare bör ha koll på att det är stora skillnader som sagt.
Skiljer mycket i avgift
“DNB:s fond sticker ut med den högsta löpande avgiften av de fyra fonderna, med 1,70 procent, samtidigt som Danske Invest Defence & Security har den lägsta löpande avgiften i gruppen på 0,55 procent”, skriver Morningstar.
SEB har 1,5 procent i avgift och Swedbank 1,26.
Även geografiskt fokus skiljer sig mellan försvarsfonderna.
“Medan DNB European Defence har ett europeiskt mandat kommer bolag från andra delar av världen att ha möjlighet att ta plats i Swedbank Robur Security and Defence och Danske Invest Defence & Security, men även i SEB European Defence & Security trots dess namn”, skriver Morningstar.
Danske och Swedbanks försvarsfonder har över hälften placerat i USA medan de två andra har mycket större tonvikt på Europa.
“Försvarsfonder kan vara ett sätt att få exponering mot en sektor med strukturell tillväxt, men den politiska känsligheten och värderingsnivåerna kräver försiktighet. För långsiktiga investerare kan det vara klokt att se temat som ett komplement snarare än en kärninvestering”, ger Johanna Englundh som avslutande råd.
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
