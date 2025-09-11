AP3 ökar i Hacksaw – trots koppling till anklagat casino

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Koppling till storägare

Hacksaw noterades på Stockholmsbörsen i somras och en kund som enligt prospektet står för 20 procent av nettoomsättningen tros vara Stake, men detta har inte bekräftats av bolaget. En av Stakes grundare, Edward Craven, är dessutom en av bolagets största ägare.

”Utan enbart via publika källor läst anklagelserna gentemot Stakes amerikanska bolag där vi nämns som en av flera leverantörer”, skriver Hacksaw i en kommentar till Handelsbankens Ekonomikanal och betonar att man inte mottagit någon formell delgivning.

Enligt prospektet kommer 88 procent av Hacksaws intäkter från oreglerade marknader. Sweepstake-casinon, en modell där spelare köper virtuella marker men ändå kan vinna riktiga pengar, står för en del av omsättningen men är inte tillåtna i Sverige.

AP3:”följer utvecklingen”

Lil Larås Lindgren, kommunikationschef på AP3, säger att fonden följer utvecklingen i Hacksaw. (Foto: AP3)

Så sent som i slutet av augusti, efter att stämningen blev känd, ökade Tredje AP-fonden, en av Sveriges statliga pensionsfonder, sitt innehav i Hacksaw. AP3 äger 7,2 miljoner aktier till ett värde om cirka 471 miljoner kronor och är tionde största ägare.

”Vi följer utvecklingen i de bolag vi investerar i och uppmärksammas på viktiga frågor löpande. Hacksaw har själva uppgett att man inte säljer teknologi till sweepstake-casinon i delstater där detta är förbjudet”, säger Lil Larås Lindgren, kommunikationschef på AP3.

Hon understryker att riskerna är kända men inte avgörande för fondens strategi.

“Hacksaw verkar i en sektor med hållbarhetsrisker. Även om bolaget inte är direkt exponerat mot dessa är det viktigt att bolaget gör vad de kan för att minimera en negativ påverkan. Bolaget har signalerat att de är medvetna om dessa och har börjat adressera dem”.

