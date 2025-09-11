Svenska pensionspengar är kvar i Hacksaw trots anklagelserna i Los Angeles. AP3 ökade sitt innehav efter att stämningen blev känd.
AP3 ökar i Hacksaw – trots koppling till anklagat casino
AP3 fortsätter som storägare i Hacksaw trots att den svenska spelutvecklaren dragits in i en stämning i Kalifornien. Pensionsfonden säger att man ”följer utvecklingen” och försvarar investeringen.
Missa inte: Kan 35-timmarsveckan bli verklighet i Sverige? Dagens PS
Anklagas i USA
Stake är ett av världens största kryptocasinos och omsatte i fjol över 4,7 miljarder dollar. I augusti stämdes bolagets amerikanska gren i Kalifornien och svenska Hacksaw samt Evolution pekades ut för att ha levererat spelinnehåll.
”Det finns luckor som operatörerna kan utnyttja”, säger Marcus Aronsson, utredare på Spelinspektionen.
Affärsvärlden skrev i augusti att en stadsadvokat i Los Angeles stämt Evolution och Hacksaw tillsammans med flera andra bolag, på anklagelser om att de ska ha bildat en olaglig spelring.
Bolagen misstänks för att medvetet ha licensierat innehåll till en plattform som drivits som ett olicensierat kasino i Kalifornien. I samband med beskedet föll Hacksaws aktie med 4,4 procent medan Evolution tappade 2,5 procent.
Koppling till storägare
Hacksaw noterades på Stockholmsbörsen i somras och en kund som enligt prospektet står för 20 procent av nettoomsättningen tros vara Stake, men detta har inte bekräftats av bolaget. En av Stakes grundare, Edward Craven, är dessutom en av bolagets största ägare.
”Utan enbart via publika källor läst anklagelserna gentemot Stakes amerikanska bolag där vi nämns som en av flera leverantörer”, skriver Hacksaw i en kommentar till Handelsbankens Ekonomikanal och betonar att man inte mottagit någon formell delgivning.
Enligt prospektet kommer 88 procent av Hacksaws intäkter från oreglerade marknader. Sweepstake-casinon, en modell där spelare köper virtuella marker men ändå kan vinna riktiga pengar, står för en del av omsättningen men är inte tillåtna i Sverige.
Läs också: Utbildad och arbetslös: Därför räcker examen inte längre. Dagens PS
AP3:”följer utvecklingen”
Så sent som i slutet av augusti, efter att stämningen blev känd, ökade Tredje AP-fonden, en av Sveriges statliga pensionsfonder, sitt innehav i Hacksaw. AP3 äger 7,2 miljoner aktier till ett värde om cirka 471 miljoner kronor och är tionde största ägare.
”Vi följer utvecklingen i de bolag vi investerar i och uppmärksammas på viktiga frågor löpande. Hacksaw har själva uppgett att man inte säljer teknologi till sweepstake-casinon i delstater där detta är förbjudet”, säger Lil Larås Lindgren, kommunikationschef på AP3.
Hon understryker att riskerna är kända men inte avgörande för fondens strategi.
“Hacksaw verkar i en sektor med hållbarhetsrisker. Även om bolaget inte är direkt exponerat mot dessa är det viktigt att bolaget gör vad de kan för att minimera en negativ påverkan. Bolaget har signalerat att de är medvetna om dessa och har börjat adressera dem”.
Läs även: Så rik hade du varit om du följde med på AI-jättens resa. Dagens PS
Läs även: Elchock i Tyskland – 71 nya gaskraftverk behövs. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
