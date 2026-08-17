Experten: Ingen vändning i sikte för tidigare börsstjärnan

Börsstjärnan ned 70 procent

Sedan dess har dock utvecklingen varit dyster för Danmarks den tidigare börsstjärna.

Ökad konkurrens, missade studier och oro för patent som löper ut har pressat kursen från tidigare höjder.

”Aktien har nu fallit med 70 procent jämfört med toppnoteringen i juni 2024 och har därmed raderat ut alla vinster sedan företaget återuppstod som en favorit inom läkemedelsbranschen för behandling av fetma för ungefär fem år sedan”, skriver Morningstars analytiker i analysen.

Riktkurs under dagens värde

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Och trots raset ser hon inget köpläge.

Andersen menar att den tidigare börsstjärnan nu går in i en svårare andra halvår, ”då generiska versioner av dess viktiga GLP-1-läkemedel Semaglutide lanseras i Kanada och Brasilien, och att produkter som betalas kontant till lägre priser sannolikt kommer att påverka försäljningen negativt”.

Riktkursen sätts till 285 danska kronor att jämföra med nuvarande kurs på 294,7 danska kronor.

Fortsatt dystra besked för våra danska grannar med andra ord.

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