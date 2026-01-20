Aktiespararnas nya fynd: "Chans att aktien svänger"

“Vi ser en fortsatt marginalförstärkning och en chans att sentimentet svänger i aktien under 2026”, skriver man om det nya bolaget som plockas in i småbolagsportföljen.

Petar Lundbergs aktie

En basportfölj, en utdelningsportfölj och så en portfölj med lite mindre bolag har intresseorganisationen Aktiespararna sedan flera år satt samman som inspiration till sina medlemmar.

En gång i månaden ses innehaven över och när tiden nu är kommen för 2026 års först översyn så väljer man att göra en rockad av aktierna i samtliga portföljer.

I den så kallade bas-varianten så får verkstadsaktien Atlas Copco (börskurs Atlas Copco) en chans.

“Den ersätter Lundberg (börskurs Lundberg) då vi redan har Industrivärden (börskurs Industrivärden) som är Lundbergs största innehav och därmed minskar fastighetsexponeringen som är ett stort inslag i Lundberg”.