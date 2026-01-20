Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Aktiespararnas nya fynd: "Chans att aktien svänger"

Fredrik Lundbergs aktie är en av de som petas från Aktiespararnas modellportföljer. Men tre nya plockas också in.
Fredrik Lundbergs aktie är en av de som petas från Aktiespararnas modellportföljer. Men tre nya plockas också in. (Foto: Johan Carlberg/SVD/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 20 jan. 2026Publicerad: 20 jan. 2026

Aktiespararna inleder året med att göra byten av aktier i alla sina tre modellportföljer.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

“Vi ser en fortsatt marginalförstärkning och en chans att sentimentet svänger i aktien under 2026”, skriver man om det nya bolaget som plockas in i småbolagsportföljen.

Läs mer: “Saab är i en betydligt starkare position” – Dagens PS

Petar Lundbergs aktie

En basportfölj, en utdelningsportfölj och så en portfölj med lite mindre bolag har intresseorganisationen Aktiespararna sedan flera år satt samman som inspiration till sina medlemmar.

En gång i månaden ses innehaven över och när tiden nu är kommen för 2026 års först översyn så väljer man att göra en rockad av aktierna i samtliga portföljer.

I den så kallade bas-varianten så får verkstadsaktien Atlas Copco (börskurs Atlas Copco) en chans.

“Den ersätter Lundberg (börskurs Lundberg) då vi redan har Industrivärden (börskurs Industrivärden) som är Lundbergs största innehav och därmed minskar fastighetsexponeringen som är ett stort inslag i Lundberg”.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så investerar du enkelt i private equity

04 dec. 2025
Spela klippet
PS Partner

Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet

01 dec. 2025

Tar hem vinst i Sampo

Köpet av Wallenbergs verkstadspärla motiveras med att Aktiespararna vill “öka det cykliska inslaget” i portföljen.

ANNONS

I utdelningsportföljen får finska försäkringsbolaget Sampo ge plats till Biogaia (börskurs Biogaia).

Gardell hyllar bankaktierna: “Fortfarande väldigt billiga”

De svenska storbankerna hade ett kanonår på börsen 2025 och har inlett 2026 fortsatt upp. Trots det ser finansmannen Christer Gardell ser fortsatt köpläge.

“Bolaget har en hög direktavkastning och en stabil rörelse med tvåsiffrig organisk tillväxt, hög lönsamhet och starka finanser med nettokassa vilket gör att aktien passar väl in i Utdelningsportföljen.”

Sampo är upp drygt 23 procent senaste året och därför kammas nu vinsten hem.

Plockar in Raysearch

“I Småbolagsportföljen säljer vi Bure (börskurs Bure) som inte levt upp till förväntningarna”, berättar Aktiespararna om sin tredje förändring.

istället ser de bättre möjligheter i Raysearch (börskurs Raysearch).

“Efter en mycket stark kursutveckling under första halvåret 2025 vände kursen ned trots bra rapporter. Vi ser en fortsatt marginalförstärkning och en chans att sentimentet svänger i aktien under 2026”.

Aktien är ned nära 8 procent senaste 12 månaderna men upp 174 procent i ett treårs-perspektiv.

ANNONS

Läs mer: Fondsparandet i Sverige slår nya rekord – Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktiespararnaAktietipsBioGaiaRaysearchStockholmsbörsenSverige
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

ANNONS
Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.

Se erbjudandet här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS