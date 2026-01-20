Dagens PS
Fondsparandet i Sverige slår nya rekord

fondsparande
Flaggan i topp för det svenska fondsparandet som slår nya rekord. (Foto: Magnus Andersson/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 20 jan. 2026Publicerad: 20 jan. 2026

Den svenska fondförmögenheten har nått en ny rekordnivå, samtidigt är det svenska fondsparandet i fonder det näst högsta hittills.

2025 uppgick det totala nysparandet i fonder till närmare 202 miljarder kronor, det är näst bästa resultatet för ett enskilt år som uppmätts, enligt statistiken som även visar att den svenska fondförmögenheten ökade kraftigt till en ny rekordnotering på 8 859 miljarder kronor.

Det skriver Fondbolagens förening i ett pressmeddelande på tisdagen och konstaterar i sin årsrapport att svenskarnas sparande i fonder var överraskande starkt under det gångna året med tanke på den politiska och ekonomiska oron.

Fondsparandet starkt trots ökad oro

Mest sparade svenskarna i aktiefonder under 2025, närmare 108 miljarder kronor, följt av långa räntefonder med nettoinsättningar på drygt 70 miljarder kronor.

I korta räntefonder satte svenskarna in 12,6 miljarder kronor medan sparandet i blandfonder var 4,4 miljarder kronor förra året.

Den samlade svenska fondförmögenheten ökade under året till den nya rekordnivån som nämns i började av artikeln.

”2025 var ett år som satte många fondsparare på prov. Efter en stark inledning med stigande börskurser och stort nysparande, kom ett tull-utspel från Vita huset som i grunden skakade om de finansiella marknaderna under våren. Även därefter har osäkerhet och geopolitisk oro präglat det gångna året. Mot den bakgrunden är det fantastiskt glädjande att se att fondspararna i Sverige trots allt hållit i sitt långsiktiga sparande”, säger Fredrik Hård, ekonom på Fondbolagens förening, i en kommentar.

Nyhetsreporter som bevakar börs, privatekonomi, näringslivsnyheter och världspolitik.

